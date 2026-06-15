Lanzan una campaña en redes contra la cesión a la IA generativa del trabajo del artista

Madrid, 15 jun (EFE).- La asociación de artistas e intérpretes (AISGE) ha lanzado este lunes una campaña en redes contra el proyectado artículo 13 del real decreto del Estatuto del Artista al considerar que "la autorización sin límites reales sobre el trabajo, la imagen y la voz de los actores es inadmisible".

El artículo 13 para la actualización del real decreto "obliga al artista a ceder cualquier uso de su trabajo, sin límites, para entrenar sistemas de IAGenerativa, a cambio de una supuesta contraprestación económica cuya cuantía es imposible conocer durante la producción de la obra", ha aclarado el director general.

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En un comunicado, el director general de AISGE, Abel Martín, ha afirmado que se trata del "mayor ataque que han recibido los derechos de propiedad intelectual y los artistas en España en muchas décadas".

Y ha advertido de que este artículo constituye un "disparate jurídico y un error gravísimo".

La campaña lanzada en X, Instagram y Facebook bajo el lema 'Por qué decimos #NoAlArtículo 13' quiere denunciar, según AISGE, que este artículo supone un "auténtico desastre en una materia tan especializada y tan importante para el presente y futuro del actor".

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"No podemos afrontar el resto de las nuevas tecnologías, mucho menos de la IA, con este tipo de regulaciones que coartan derechos y limitan la capacidad de decidir del artista, que además no puede impedir que con su trabajo, imagen y voz puedan seguir entrenando a la inteligencia artificial", ha añadido.

Martín ha recordado que esta asociación lleva dos años "luchando desde la clandestinidad" ya que nunca han sido llamados a una reunión oficial, por parte del Ministerio de Cultura.

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Además, ha añadido, el artículo contiene "un error de contexto histórico desde la perspectiva tecnológica y, sobre todo, implica que una norma de rango reglamentario pretenda desregularizar una materia que ya está perfectamente regulada en la ley de propiedad intelectual".EFE