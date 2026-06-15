Espana agencias

Lanzan una campaña en redes contra la cesión a la IA generativa del trabajo del artista

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- La asociación de artistas e intérpretes (AISGE) ha lanzado este lunes una campaña en redes contra el proyectado artículo 13 del real decreto del Estatuto del Artista al considerar que "la autorización sin límites reales sobre el trabajo, la imagen y la voz de los actores es inadmisible".

El artículo 13 para la actualización del real decreto "obliga al artista a ceder cualquier uso de su trabajo, sin límites, para entrenar sistemas de IAGenerativa, a cambio de una supuesta contraprestación económica cuya cuantía es imposible conocer durante la producción de la obra", ha aclarado el director general.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el director general de AISGE, Abel Martín, ha afirmado que se trata del "mayor ataque que han recibido los derechos de propiedad intelectual y los artistas en España en muchas décadas".

Y ha advertido de que este artículo constituye un "disparate jurídico y un error gravísimo".

La campaña lanzada en X, Instagram y Facebook bajo el lema 'Por qué decimos #NoAlArtículo 13' quiere denunciar, según AISGE, que este artículo supone un "auténtico desastre en una materia tan especializada y tan importante para el presente y futuro del actor".

PUBLICIDAD

"No podemos afrontar el resto de las nuevas tecnologías, mucho menos de la IA, con este tipo de regulaciones que coartan derechos y limitan la capacidad de decidir del artista, que además no puede impedir que con su trabajo, imagen y voz puedan seguir entrenando a la inteligencia artificial", ha añadido.

Martín ha recordado que esta asociación lleva dos años "luchando desde la clandestinidad" ya que nunca han sido llamados a una reunión oficial, por parte del Ministerio de Cultura.

Además, ha añadido, el artículo contiene "un error de contexto histórico desde la perspectiva tecnológica y, sobre todo, implica que una norma de rango reglamentario pretenda desregularizar una materia que ya está perfectamente regulada en la ley de propiedad intelectual".EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se inician las obras de remodelación tanto en el interior como el exterior de La Cerámica

Infobae

Normalidad en el arranque de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

Infobae

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

Infobae

Desestimada la demanda contra la homologación del Plan de Reestructuración conjunto de Duro Felguera

Desestimada la demanda contra la homologación del Plan de Reestructuración conjunto de Duro Felguera

Desestimado recurso de BBVA contra la resolución que reconoce un cáncer pleural como enfermedad profesional

Desestimado recurso de BBVA contra la resolución que reconoce un cáncer pleural como enfermedad profesional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

ECONOMÍA

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

DEPORTES

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona y Atlético de Madrid

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F