Normalidad en el arranque de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

Algeciras (Cádiz), 15 jun (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha arrancado este lunes para gestionar la fluidez y seguridad en el movimiento de los más de 3,5 millones de viajeros magrebíes que viven y trabajan en Europa y regresan a sus países de origen a disfrutar de las vacaciones de verano.

El que es considerado el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos ha iniciado la fase de salida con poca actividad, similar a la usual de un lunes, en los siete puertos españoles que participan en la OPE, ya que se espera que las jornadas de más afluencia de viajeros y coches sean, en la fase de salida, los últimos días de julio y primeros de agosto.

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Pero el amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África, integrado por más de 31.500 profesionales, ha comenzado ya a desplegarse, para afrontar una operación que durará tres meses, hasta el 15 de septiembre, y en la que se prevé batir un año más récords.

Las previsiones estiman que se van a superar en un 3 por ciento las cifras registradas el año pasado, cuando se contabilizaron 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas.

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De este total, pasaron por los 5 puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

Con ello, los cinco puertos de Andalucía que participan en la OPE (Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa), absorben más del 96 por ciento de los vehículos y pasajeros del total.

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Y en concreto los de Cádiz, los puertos de Algeciras y Tarifa, son los que acogen los mayores movimientos, con un 70 por ciento del total.

La edición de 2026 encara el desafío de incluir los nuevos sistemas de controles fronterizos de la UE, el Sistema de Entradas y Salidas (EES), en funcionamiento ya en 29 países europeos. Este sistema digital sustituye el sellado manual de pasaportes y registra de forma automática los datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) de todos los viajeros extracomunitarios.

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En situaciones problemáticas, como un exceso de aglomeraciones, el reglamento europeo contempla la posibilidad de que se pueda volver al sistema manual anterior por un periodo limitado.

Además la OPE cuenta con dispositivos móviles para que las personas con movilidad reducida no tengan que salir del coche en los puertos para realizar estos controles biométricos.

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El operativo contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración pertenecientes a siete ministerios, como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Dirección General de Tráfico o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque. EFE

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