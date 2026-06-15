Espana agencias

Normalidad en el arranque de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

Guardar
Google icon

Algeciras (Cádiz), 15 jun (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha arrancado este lunes para gestionar la fluidez y seguridad en el movimiento de los más de 3,5 millones de viajeros magrebíes que viven y trabajan en Europa y regresan a sus países de origen a disfrutar de las vacaciones de verano.

El que es considerado el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos ha iniciado la fase de salida con poca actividad, similar a la usual de un lunes, en los siete puertos españoles que participan en la OPE, ya que se espera que las jornadas de más afluencia de viajeros y coches sean, en la fase de salida, los últimos días de julio y primeros de agosto.

PUBLICIDAD

 Pero el amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África, integrado por más de 31.500 profesionales, ha comenzado ya a desplegarse, para afrontar una operación que durará tres meses, hasta el 15 de septiembre, y en la que se prevé batir un año más récords.

 Las previsiones estiman que se van a superar en un 3 por ciento las cifras registradas el año pasado, cuando se contabilizaron 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas.

PUBLICIDAD

De este total, pasaron por los 5 puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

Con ello, los cinco puertos de Andalucía que participan en la OPE  (Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa), absorben más del 96 por ciento de los vehículos y pasajeros del total.

 Y en concreto los de Cádiz, los puertos de Algeciras y Tarifa, son los que acogen los mayores movimientos, con un 70 por ciento del total.

La edición de 2026 encara el desafío de incluir los nuevos sistemas de controles fronterizos de la UE, el Sistema de Entradas y Salidas (EES), en funcionamiento ya en 29 países europeos.    Este sistema digital sustituye el sellado manual de pasaportes y registra de forma automática los datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) de todos los viajeros extracomunitarios.

En situaciones problemáticas, como un exceso de aglomeraciones, el reglamento europeo contempla la posibilidad de que se pueda volver al sistema manual anterior por un periodo limitado.

Además la OPE cuenta con dispositivos móviles para que las personas con movilidad reducida no tengan que salir del coche en los puertos para realizar estos controles biométricos.

El operativo contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración pertenecientes a siete ministerios, como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Dirección General de Tráfico o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se inician las obras de remodelación tanto en el interior como el exterior de La Cerámica

Infobae

Lanzan una campaña en redes contra la cesión a la IA generativa del trabajo del artista

Infobae

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

Infobae

Desestimada la demanda contra la homologación del Plan de Reestructuración conjunto de Duro Felguera

Desestimada la demanda contra la homologación del Plan de Reestructuración conjunto de Duro Felguera

Desestimado recurso de BBVA contra la resolución que reconoce un cáncer pleural como enfermedad profesional

Desestimado recurso de BBVA contra la resolución que reconoce un cáncer pleural como enfermedad profesional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

ECONOMÍA

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

DEPORTES

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona y Atlético de Madrid

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F