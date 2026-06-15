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Se inician las obras de remodelación tanto en el interior como el exterior de La Cerámica

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Vila-real (Castellón), 15 jun (EFE).- El Villarreal CF ha iniciado las obras de remodelación en el estadio de La Cerámica, dentro del plan de mejora de las instalaciones tanto interiores como exteriores del recinto.

Las actuaciones y obras se centran en la construcción de un edificio exterior del campo, que albergará los nuevos vestuarios, así como dentro del estadio para mejorar accesos y seguridad.

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La actuación interior permitirá la mejora de los accesos, así como la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, que mejorarán la circulación y la seguridad de los aficionados.

En la parte exterior, se está construyendo un nuevo edificio en la esquina del Fondo Norte y la Tribuna, en el que, además de los nuevos vestuarios, contará con zonas de aparcamiento y nueva instalaciones que mejorarán la experiencia en los partidos para los aficionados.

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El club explica que, con esta obra y las mejoras a realizar, puede implicar ajustes puntuales en la distribución de algunas localidades del campo, por lo que, cuando se presente la campaña de abonos de esta temporada, se dará a conocer toda la información detallada sobre la reordenación del estadio, y se comunicará a cada afectado su situación.

El Villarreal pondrá a disposición de dichos abonados alternativas para que puedan elegir la mejor opción, siempre con la idea de buscar la mejor solución que se adapte a sus preferencias y a su comodidad.

El club explica que seguirá informando conforme vayan avanzando las obras y de los cambios y novedades, siempre con la idea de intentar mejorar el Estadio de La Cerámica. EFE

jmg sm/cmm

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