LaLiga y el CGPJ imparten una formación contra los delitos de odio en el deporte

Madrid, 10 jun (EFE).- LaLiga y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impartieron en Madrid unas jornadas de formación sobre los ilícitos de odio en el deporte, en las que participaron treinta jueces y magistrados de toda España, junto a representantes del ámbito judicial, policial y deportivo.

Dentro del convenio suscrito entre ambas instituciones, la iniciativa refuerza el compromiso compartido de avanzar en la prevención, investigación y persecución de las conductas de odio vinculadas al deporte, así como fortalecer la cooperación entre los distintos actores implicados en su erradicación, según informó LaLiga.

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Los participantes analizaron los principales retos jurídicos y operativos, con cuestiones como la respuesta deportiva, administrativa y penal frente a las conductas de odio, la investigación de incidentes en los estadios, la obtención y valoración de pruebas y los mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades deportivas, entre otras.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participó junto a Esther Rojo, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la inauguración de las jornadas, que incluyeron una visita al estadio Metropolitano para detallar los protocolos de actuación ante incidentes de este tipo. EFE

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