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La calidad de los carbohidratos en el embarazo influye en el desarrollo cognitivo infantil

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Tarragona, 10 jun (EFE).- La calidad de los carbohidratos que come la madre en el embarazo influye en el desarrollo cognitivo del bebé y una dieta con índice glucémico (IG) y carga glucémica (CG) altos se asocia con peores resultados cognitivos y motores en los niños hasta preescolar, según dos estudios de la Universidad Rovira i Virgili.

El primer estudio analizó a 1.080 mujeres embarazadas y a sus hijos evaluando mediante un cuestionario con qué frecuencia consumían más de cien alimentos y bebidas.

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A partir de esta información, los investigadores calcularon la ingesta de carbohidratos, el índice glucémico y la carga glucémica, realizaron un seguimiento del neurodesarrollo infantil entre los 8 y los 28 meses y concluyeron que un consumo materno más elevado de carbohidratos y unos valores más altos de IG y CG se asociaban con puntuaciones más bajas en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades motoras durante los primeros años de vida.

El segundo estudio incluyó a 420 mujeres embarazadas y analizó la ingesta de carbohidratos durante el primer y el tercer trimestre de gestación.

En este caso, el neurodesarrollo infantil fue evaluado durante un periodo de cuatro años, valorando áreas como la velocidad de procesamiento, las habilidades no verbales, la precisión visuomotora y el cociente intelectual en edad preescolar.

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Según la URV, la coincidencia de los resultados en los dos estudios y en los dos grupos de mujeres embarazadas y sus hijos refuerza la importancia de tener en cuenta la calidad de los carbohidratos en la dieta materna, un aspecto que hasta ahora ha recibido poca atención en las recomendaciones nutricionales durante el embarazo.

Además, los investigadores destacan que estos datos también ponen de manifiesto la necesidad de que las guías clínicas incorporen no solo la cantidad, sino también la calidad de los carbohidratos, promoviendo alimentos con un índice y una carga glucémica más bajos con el objetivo de favorecer un desarrollo neurocognitivo óptimo desde las primeras etapas de la vida. EFE

dpj/pll/aam

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