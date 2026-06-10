El Sevilla hace oficial el fichaje de Guridi (Alavés) por dos temporadas

(actualiza con la confirmación oficial)

Sevilla, 10 jun (EFE).- El Sevilla hizo oficial este miércoles el fichaje para las dos próximas temporadas del centrocampista Jon Guridi, quien llega libre desde el Deportivo Alavés, al haber terminado su contrato, y se reencontrará en el equipo hispalense con el técnico Luis García Plaza, que ya lo dirigió durante dos campañas y media en el club vitoriano.

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El Sevilla informó en un comunicado del acuerdo hasta junio de 2028 con el mediocentro guipuzcoano, de 31 años y una de las piezas clave del conjunto babazorro durante las cuatro últimas campañas (2022-2026), y le dio la bienvenida con un vídeo en sus redes sociales que recoge enclaves emblemáticos de la capital andaluza y los valores del club nervionense.

El nuevo refuerzo sevillista (Azpeitia, 28 de febrero de 1995), a quien el Deportivo Alavés también le agradeció en sus medios su aportación en estos años, se formó en la cantera de la Real Sociedad, con cuyo primer equipo debutó en la temporada 2016-2017 y disputó otros cuatro partidos en la siguiente, hasta su cesión en enero de 2019 al CD Mirandés.

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En el conjunto burgalés militó un año y medio y logró el ascenso a Segunda División, categoría en la que en la 2019-2020 jugó 41 encuentros y marcó 3 goles entre Liga y Copa del Rey. Curiosamente, en esa edición del torneo copero se enfrentó al Sevilla en los octavos de final.

Tras su paso por Miranda de Ebro, Jon Guridi regresó a la Real Sociedad, disputó una treintena de partidos entre las temporadas 2020-2021 y 2022, con dos tantos y una asistencia, y se proclamó campeón de la edición de 2020 de la Copa del Rey, ya que su final, debido a la pandemia de coronavirus, fue en abril de 2021.

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El centrocampista de Azpeitia, que ha jugado más de 130 encuentros en Primera con 7 goles y 6 asistencias, fichó en el verano de 2022 por el Deportivo Alavés, con el que en su primera campaña ascendió a la máxima categoría y ha disputado 148 partidos oficiales en cuatro campañas, con siete tantos y cinco pases de gol.

El Sevilla precisó que Guridi ya compartió vestuario en Vitoria con el actual técnico del conjunto hispalense, Luis García Plaza, con quien fue un fijo en sus alineaciones tanto el año del ascenso a Primera como en las dos temporadas y media que el madrileño estuvo en la capital vitoriana, desde julio de 2022 hsata su destitución el 2 de diciembre de 2024. EFE

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