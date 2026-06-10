El Senado urge al Gobierno a revisar el expediente del "rescate público" de Plus Ultra

Madrid, 10 jun (EFE).- El pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles, a falta aún de la votación, para instar al Gobierno a "revisar de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el "rescate público" de la compañía aérea Plus Ultra, con el fin "esclarecer la eventual existencia de irregularidades".

La iniciativa del PP, que se votará al término del pleno del Senado, saldrá previsiblemente adelante gracias a su mayoría absoluta en esta cámara.

En ella se incluye revisar "todas las actuaciones administrativas, informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control vinculados" al préstamo de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021 para sostener a la aerolínea durante la pandemia, a través del fondo para empresas estratégicas de la SEPI.

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Asimismo la moción urge al Ejecutivo a revisar "toda la información relativa a la situación económico-financiera y demás circunstancias y actuaciones concurrentes de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas que motivaron, en el año 2020, tras una reunión del ex presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez) Zapatero y el ministro (de Seguridad Social José Luis) Escrivá Belmonte, el aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social".

El texto aprobado pide además que el Gobierno dé cuenta al Senado de todo ello, "así como de las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros, también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para la consecución del referido rescate, facilitando a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes y reforzando los mecanismos de publicidad activa y control parlamentario".

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La moción del PP ha recibido el apoyo de UPN, mientras que Vox no ha aclarado el sentido de su voto, después de que el grupo popular rechazara su propuesta de enmienda.

Ésta iba dirigida a incluir en el texto una "condena de los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez" y la "necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales".

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Vox también reclamaba en su enmienda que el Gobierno remitiera a las Cortes una "copia detallada de los expedientes de aplazamiento de deuda concedidos a Plus Ultra, así como todos los certificados expedidos a la compañía de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2021".

El 'popular' Salvador Foronda no ha aceptado la enmienda para "no mezclar debates" y "centrar con rigor" su moción en Plus Ultra y ha recordado que la documentación que pide Vox ya la ha incluido el PP en su plan de trabajo de la comisión de investigación.

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Durante el debate, este parlamentario ha insistido en que el caso de Plus Ultra "huele fatal" y ha dicho que "cuando aparecen intermediarios, paraísos fiscales, sociedades opacas y movimientos contables imposibles de justificar no estamos ante una casualidad, sino ante un delito de prevaricación, malversación y fraude de ley".

El representante de la Izquierda Confederal, Enric Morera (Compromís), le ha reprochado que no mostrara la misma actitud cuando en 2012 el Gobierno del PP rescató a la banca con 65.500 millones de euros, mientras que Joan Josep Queralt (ERC) ha apuntado que no pone "la mano en el fuego por nadie", pero que ve "demasiadas mentiras, noticias falsas, manipulación y 'lawfare'(persecución judicial)".

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La socialista María Fernández ha llamado por su parte a respetar los procedimientos judiciales abiertos y la presunción de inocencia y ha reiterado que Plus Ultra "cumplía todos los requisitos legales para la concesión del préstamo" y que su concesión estuvo "avalada por el Tribunal de Cuentas y los tribunales de justicia". EFE