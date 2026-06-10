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Senesi refuerza la defensa del Tottenham

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Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El internacional argentino Marco Senesi reforzará la defensa del Tottenham desde el próximo 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Bournemouth, según anunció su nuevo club, al que llega con “una sensación muy especial”.

"Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quieren y cuánto quieren que sea parte de lo que están construyendo. Es emocionante y algo en lo que no puedo esperar a participar”, afirmó a los medios oficiales del Tottenham.

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"Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los aficionados se sientan orgullosos y para llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece. Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que suceda", añadió sobre su nuevo equipo, que esta campaña esquivó el descenso en la última jornada.

Johan Lange, director deportivo del Tottenham, consideró que Senesi “aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo” al equipo.

“Su experiencia al más alto nivel y su deseo de competir por cada pelota lo convierten en un excelente ajuste para la forma en que queremos jugar”, agregó.

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“La experiencia, la calidad con la pelota y la competitividad de Marcos nos fortalecerán defensivamente, así como nos darán flexibilidad en la alineación”, apuntó su nuevo entrenador, Roberto de Zerbi, quien insistió en que el defensa “lee muy bien el juego”.

"También me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando. Estoy deseando trabajar con él y ver la gran contribución que puede hacer al equipo", añadió. EFE

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