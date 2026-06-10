Qué ciudades son las más demandadas por los universitarios después de la PAU en España y no son solo Madrid y Barcelona

Alumnos durante la PAU, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una vez superada la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), los estudiantes de toda España se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su etapa académica: qué carrera estudiar. Sin embargo, junto a esta elección surge otra igual de relevante: dónde cursarla. En ese momento comienza un proceso de reflexión en el que no solo entran en juego las preferencias académicas, sino también otros factores.

En muchos casos, los jóvenes deciden continuar sus estudios en su ciudad natal, mientras que otros optan por trasladarse a otra comunidad autónoma, ya sea por la nota de corte, la falta del grado deseado o por la oportunidad de vivir de forma independiente. La elección de ciudad se convierte así en un factor clave que puede marcar los próximos cuatro o cinco años de su vida, influyendo el tamaño de la ciudad, el ambiente universitario, el presupuesto o el entorno social.

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El registro de las preinscripciones en primera opción recogido en el informe “Datos y cifras del Sistema Universitario Español”, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permite analizar la demanda de acceso a la universidad por comunidades autónomas. En el curso anterior, Andalucía encabezó la lista, seguida de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Castilla y León.

A continuación aparecen Canarias, Galicia, Murcia, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cantabria, Navarra, Baleares y La Rioja. Estos datos reflejan el volumen total de solicitudes en cada territorio, aunque están condicionados por el tamaño de la población y la estructura universitaria de cada comunidad.

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Madrid y Cataluña, polos de atracción universitaria

Según el avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU) 2024–2025, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el sistema universitario español continúa mostrando una elevada movilidad entre territorios. El gráfico incluido en este informe permite observar el flujo de estudiantes universitarios entre comunidades autónomas, destacando especialmente la atracción hacia Madrid y Cataluña.

En el caso de Madrid, se aprecia una fuerte llegada de estudiantes procedentes principalmente de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Por su parte, Cataluña recibe estudiantes de diversas comunidades, destacando especialmente Aragón, la Comunitat Valenciana, las Islas Baleares y también zonas del sur de España, lo que configura un flujo más distribuido. En conjunto, ambos destinos se consolidan como los principales polos de atracción universitaria del país.

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Una elección que marca el futuro

Por otro lado, diferentes plataformas educativas coinciden en señalar una serie de ciudades que aparecen de forma recurrente como destinos más elegidos por los estudiantes. Entre ellas destacan Madrid, Barcelona y Valencia, que también figuran en el ranking internacional QS Best Student Cities 2026, donde Madrid ocupa la posición 28 a nivel mundial, Barcelona la 35 y Valencia la 83, reforzando su papel como destinos universitarios de referencia.

Alumnos durante la electividad en Cataluña. (Kike Rincón/Europa Press)

A estos destinos se suman con frecuencia otras ciudades como Granada, Sevilla, Salamanca, Bilbao, Zaragoza, Málaga y Santiago de Compostela. Aunque no existe un ranking oficial de ciudades universitarias más demandadas en España, la combinación de datos oficiales y estudios educativos permite observar una tendencia clara: Madrid, Barcelona, Valencia y Granada aparecen de forma recurrente como los principales destinos elegidos por los estudiantes, seguidos de otras ciudades con una fuerte tradición universitaria como Sevilla o Salamanca.

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Más allá de los datos, la elección de ciudad sigue siendo una decisión profundamente personal. Para algunos estudiantes supone continuar el camino que siempre habían imaginado, mientras que para otros implica empezar desde cero en una ciudad desconocida, lejos de casa y de su familia. En cualquier caso, todos comparten un mismo punto de partida: tras la PAU se abre una etapa de cambios en la que no solo se elige una carrera, sino también una forma de vivir, de crecer y de descubrirse fuera del entorno habitual.