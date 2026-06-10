El papa lleva a la cárcel Brians 1 un mensaje de esperanza: El pasado no condena el futuro

Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha visitado este miércoles el centro penitenciario Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona, donde ha llevado un mensaje de esperanza a los reclusos: "En nuestra vida, el pasado no condena el futuro", les ha dicho.

"Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", ha dicho el papa en su discurso ante los cerca de 80 reclusos y reclusas de Brians 1 y también algunos de los centros de Brians 2 y Wad Ras.

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"No existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada", ha añadido.

En Brians 1, el papa ha escuchado los emocionados testimonios de Montse y Josefina, dos reclusas que han relatado cómo han recuperado la fe en la cárcel. EFE

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