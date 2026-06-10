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El papa escuchará y hablará a los migrantes de la Ruta Canaria en Las Raíces (Tenerife)

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Santa Cruz de Tenerife, 10 jun (EFE).- Nada más aterrizar en Tenerife este viernes, el papa León XIV se dirigirá al centro de acogida de inmigrantes de Las Raíces, a escasos siete kilómetros de distancia del aeropuerto de La Laguna, para su primer acto en la isla, última etapa de su viaje a España.

Allí conocerá vivencias de algunos de los 685 usuarios que se alojan en este dispositivo gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas por mar desde el continente africano siguiendo la Ruta Canaria de cayucos y pateras, la más mortífera del mundo.

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La mayoría de los alojados actualmente son de Senegal, Gambia y Mali, todos han llegado a Canarias en cayuco y suelen permanecer alrededor de uno o dos meses antes de ser trasladados a otros centros de acogida en la península, ha explicado a EFE un portavoz de Accem.

León XIV ha situado la crisis migratoria en el centro de su viaje apostólico a Canarias, que comienza este jueves en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), epicentro de los rescates durante años.

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En Las Raíces visitará las instalaciones, hablará con los migrantes y dirigirá unas palabras no solo a ellos, sino también a los trabajadores de Accem y del Ministerio, así como a voluntarios de la Cruz Roja.

Dos de esos usuarios han mostrado especial ilusión por la visita del papa y van a tomar la palabra ante el pontífice.

Las personas acogidas son todos mayores de edad y han llegado en cayucos o pateras. Son ahora 685, pero ha habido épocas en las que se han alcanzado cifras de entre 2.000 y 3.000, sobre todo en 2024, cuando hubo un repunte en la llegada de embarcaciones.

En este centro de acogida, los migrantes reciben productos de aseo e higiene, tres comidas al día y participan en talleres de integración en los que reciben clases de español, conocimientos sobre la sociedad, la cultura, normas básicas y nociones de cómo funciona el país.

También hay atención psicológica y sanitaria para cubrir las consecuencias físicas y emocionales del viaje, así como atención jurídica y asesoramiento sobre vías administrativas y requisitos para solicitar protección internacional o asilo.

Más allá de las normas de convivencia del centro, para lo que se establecen horarios de apertura de puertas y de las comidas, los usuarios pueden entrar y salir libremente.

Tras este primer encuentro con migrantes en el centro de atención de Las Raíces, el pontífice se desplazará a la cercana plaza del Cristo, en La Laguna, en donde participará en un encuentro sobre la realidad migratoria, la acogida y la integración.

Posteriormente se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde recorrerá en papamóvil algunas de sus calles antes de oficiar una misa multitudinaria en el puerto de la capital insular.

Desde allí volverá al aeropuerto para volar hacia el Vaticano y poner fin a su visita a España. EFE

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