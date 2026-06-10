El juez del caso Koldo cita como imputado a un guardia civil de seguridad en Transportes

Madrid, 10 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha llamado a declarar como imputado en el caso Koldo el próximo 8 de julio al subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García, destinado para funciones de seguridad en el Ministerio de Transportes y que declaró como testigo en el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

Según la investigación de esta causa, habría mantenido reuniones con el exasesor del Ministerio Koldo García entre 2022 y 2023 y hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos según el juez, que le considera también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

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En su declaración en el juicio al ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, este guardia civil relató que éste último "tenía acceso permanente" en Transportes y "subía" a la planta donde estaba el ministro "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".

EFE

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