Espana agencias

El juez del caso Koldo cita como imputado a un guardia civil de seguridad en Transportes

Guardar
Google icon

Madrid, 10 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha llamado a declarar como imputado en el caso Koldo el próximo 8 de julio al subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García, destinado para funciones de seguridad en el Ministerio de Transportes y que declaró como testigo en el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

Según la investigación de esta causa, habría mantenido reuniones con el exasesor del Ministerio Koldo García entre 2022 y 2023 y hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos según el juez, que le considera también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

PUBLICIDAD

En su declaración en el juicio al ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, este guardia civil relató que éste último "tenía acceso permanente" en Transportes y "subía" a la planta donde estaba el ministro "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".

EFE

na.mms/slp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"¿Le puedo dar un abrazo al papa?": La emoción de los presos ante León XIV

Infobae

El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a un guardia civil destinado en Transportes en la etapa de Ábalos

El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a un guardia civil destinado en Transportes en la etapa de Ábalos

CCOO pide actuar sobre las horas complementarias para reducir la brecha salarial de género

Infobae

El Senado urge al Gobierno a revisar el expediente del "rescate público" de Plus Ultra

Infobae

Sports Summit Madrid crece como puente con Latinoamérica con más superficie y ponentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice llega en helicóptero al monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice llega en helicóptero al monasterio de Montserrat

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

Una mujer de Ávila pierde la apelación para ser reconocida hija de un hombre ya fallecido pese a un testamento que la mencionaba: las pruebas genéticas descartaron el parentesco

Feijóo repasa los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “O dimite por corrupción o por incompetente”

Un “traje a medida” para David Sánchez: el tribunal decidirá si el “hermanísimo” del presidente del Gobierno consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por enchufe

ECONOMÍA

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

Por qué el Gobierno ha elegido Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes en el transporte

El contrato fijo no garantiza un año de trabajo: la reforma laboral dispara el empleo indefinido entre los jóvenes, pero reduce su duración

El castillo d’Orriols, antes restaurante y hotel de lujo: el edificio con once suites y piscina que siempre vuelve al mercado inmobiliario

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba