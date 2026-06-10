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El Gobierno amplía la capacidad de endeudamiento de Renfe, Puertos, Salvamento e ICEX

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Madrid, 10 jun (EFE).- El Gobierno ha ampliado la capacidad de endeudamiento de Renfe-Operadora, Puertos del Estado, Salvamento Marítimo e ICEX, por más de mil millones de euros, para que puedan atender a sus necesidades en la actual situación de prórroga presupuestaria.

Esta autorización de operaciones de crédito extraordinarias está incluida en un real decreto ley publicado este miércoles en el BOE.

El real decreto ley explica que las operaciones de endeudamiento de los organismos del sector público institucional estatal que no tengan naturaleza de organismos autónomos se autorizan cada año en los presupuestos, de manera que la situación de prórroga presupuestaria ha llevado a que actualmente tengan los límites de 2023 "que no darían respuesta a las necesidades previstas para el año 2026".

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Por ello, se autorizan una serie de operaciones de crédito extraordinarias -que no modifican los presupuestos ni el límite de endeudamiento previsto en las cuentas- a varios organismos "de modo que se permita a las entidades públicas poder cumplir sus objetivos establecidos para 2026".

En concreto, se autoriza a Renfe-Operadora a realizar operaciones de crédito extraordinarias por 671 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante y completar la flota de servicios comerciales o locomotoras de mercancías previstos en compromisos previos, entre otras actuaciones.

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Puertos podrá hacer operaciones de crédito por 248 millones adicionales para financiar su plan de empresa, que de no ejecutarse podría conllevar la paralización de proyectos de inversión, con el riesgo de reclamaciones de contratistas y concesionarios.

La Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) podrá endeudarse en 75 millones adicionales para financiar la renovación de equipos prevista en el Plan Nacional de Salvamento 2025-2027, con un límite de 17 millones este año.

Por lo que respecta al ICEX, la autorización asciende a 40 millones para formalizar la compra de su sede, ya que a finales de este año vence el contrato de arrendamiento. EFE

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