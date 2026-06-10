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Condenado a 24 años de prisión 'Dinamita Montilla' por asesinar a un joven en los Montes de Málaga

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La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años y medio de prisión a José J.M., conocido como 'Dinamita Montilla' y con varias condenas por crímenes ocurridos a finales de los años 80, por asesinar a tiros a un joven, al que se encontró en Los Montes de Málaga en 2022, tras lo que le robó las pertenencias.

Así se recoge en la sentencia que se dicta tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, que consideró probado que el 29 de agosto de 2022, la víctima fue a recoger algarrobas a una zona de los Montes, cercana a una parcela con casa de aperos que su familia poseía en ese lugar.

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Los jurados también consideraron probado por unanimidad que estando allí el joven se encontró con el acusado, que portaba una escopeta, entablando una breve conversación entre ambos; tras lo que la víctima se dirigió a una finca cercana, donde "se vio sorprendido por la presencia" del procesado, que lo había seguido.

Así, dice la sentencia, el acusado, tras asegurarse "de la situación de soledad y desamparo en la que se encontraba el joven" y "con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa, le disparó con la escopeta que portaba, alcanzándole en el cuello".

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La resolución señala que en ese momento la víctima cayó al suelo "donde le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza, causando su fallecimiento". A continuación, accedió a su mochila, "la abrió utilizando el tirador de la cremallera grande" y se apoderó de lo que de valor halló" y se fue del lugar.

Así, para acabar con la vida del joven utilizó una escopeta que cargó con dos cartuchos semimetálicos del calibre 12, careciendo de licencia para portar arma de fuego alguna.

Por estos hechos, se le condena a 20 años de prisión por un delito de asesinato, con la agravante de reincidencia, además de imponerle la prohibición de residir y acudir a los municipios donde tengan fijado su domicilio la familia de la víctima durante 30 años --diez años superior a la pena impuesta--.

También se le condena por un delito de tenencia ilícita de armas, por el que se le impone un año de prisión y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años; y por otro de robo con violencia, por el que la condena es de tres años y seis meses de cárcel.

En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que indemnice a los padres del joven con 76.790 euros a cada uno, por el daño moral y con 25.000 euros más, también a cada uno, por perjuicio excepcional; así como por los efectos sustraídos a la víctima.

Para llegar a estos hechos probados, los miembros del Tribunal del Jurado tuvieron en cuenta varios elementos de convicción, como los informes policiales y de ADN, por los que se identifica al acusado tras una muestra obtenida de la mochila de la víctima cotejada con sus perfiles genéticos.

El acusado negó haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero el Tribunal señala que "lo cierto es que su ADN fue hallado en la cremallera grande de la mochila que portaba la víctima, algo que no habría podido suceder si el acusado no hubiera estado en ese lugar, pues nunca antes había tenido contacto o relación".

Los jurados consideraron que "el fin era matar" al joven, para lo que el acusado "se aprovecha de la situación de soledad y desamparo, asegurándose así de llevar a cabo la acción sin riesgo para su persona". "Como sucedió en las condenas anteriores, se observa que mata y se asegura de que está muerto. José J. es reincidente ya que fue condenado anteriormente por hechos similares", señalaron.

Además, estimaron que "la intención del acusado fue la de matar a la víctima, no matarlo para asegurarse el robo, sino que lo asesinó y después se apoderó de sus pertenencias". Los jurados no se mostraron partidarios de la aplicación del beneficio de la remisión condicional de la pena ni de que se formulara posibilidad de indulto de la condena impuesta.

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EuropaPress

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