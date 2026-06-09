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Mike Brown: "Nunca pensé que vería algo así en un partido de las Finales de la NBA"

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Nueva York, 8 jun (EFE).- Mike Brown, entrenador de los New York Knicks, cuestionó este lunes el arbitraje tras la derrota de su equipo ante los San Antonio Spurs por la diferencia en tiros libres entre ambos: "Nunca pensé que vería algo así en un partido de las Finales de la NBA".

"No suelo quejarme de los árbitros ni de si existe o no equilibrio en los tiros libres", dijo Brown en rueda de prensa tras la derrota por 111-115 en el tercer partido de las Finales, que reduce la ventaja neoyorquina a 2-1.

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"Nunca pensé que estaría en unas Finales de la NBA y vería a un equipo lanzar 24 tiros libres en la segunda mitad por solo 8 del otro", añadió el entrenador.

Los Spurs terminaron el partido con un 25 de 32 en tiros libres, por un 18 de 22 los Knicks tras cometer 23 faltas personales los neoyorquinos y 21 los texanos.

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"Quizá estábamos haciendo faltas. Quizá las estábamos haciendo. Pero ellos también cometían faltas", dijo Brown, sobre un partido que fue muy físico y en el que los árbitros dejaron jugar.

"Hubo situaciones en las que se podrían haber pitado faltas para, al menos, equilibrar un poco la diferencia en los tiros libres", insistió.

Brown reconoció que los Knicks "no jugaron bien", pero aseguró que sus opciones "se redujeron muchísimo" por esa diferencia de tiros libres en la segunda mitad.

"Nunca pensé que vería algo así en un partido de las Finales de la NBA y esta noche lo he visto. Es muy difícil superar algo así cuando enfrente tienes a un gran equipo", concluyó. EFE

(foto)

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