La bandera vaticana ondea en la fachada de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona, 9 jun (EFE).- La bandera vaticana ondea en las fachadas del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona coincidiendo con la visita del papa, que permanecerá en Cataluña este martes y miércoles.
Los gobiernos catalán y de Barcelona han instalado la enseña de la Ciudad del Vaticano en los balcones de sus sedes, situadas una frente a la otra, en dos extremos opuestos de la plaza de Sant Jaume.
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La visita del papa León XIV a Cataluña comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. EFE
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