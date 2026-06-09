Illa trasladará al papa que la sociedad catalana es "abierta" y apuesta por el "diálogo"

Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trasladará este martes por la tarde al papa León XIV que la sociedad catalana es "abierta y acogedora" y que siempre se ha mostrado "solidaria y a favor de la paz, el diálogo y la convivencia".

Tras el acto litúrgico que tendrá lugar en la Catedral de Barcelona, el pontífice se dirigirá esta tarde al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá a Illa en una audiencia privada.

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En declaraciones a 3cat, el president ha recordado que ya se reunió con el papa en octubre y que entonces ya tuvo oportunidad de explicarle "la realidad de Cataluña", una comunidad que "genera prosperidad y la quiere compartir sin dejar a nadie atrás".

En este sentido, preguntado sobre si hablará con él sobre la amnistía, ha dicho que esta ley responde a "un sentimiento mayoritario" en Cataluña, que es la voluntad de vivir "en convivencia, con diálogo y mirando hacia adelante".

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"Se lo trasladé en octubre y muy probablemente se lo vuelva a trasladar", ha señalado.

Illa ha explicado que regalará al papa un facsímil de las "Homilies d'Organyà", uno de los primeros textos escritos en lengua catalana, que da cuenta de las "raíces cristianas" de Cataluña.

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Preguntado sobre en qué medida el papa usará el idioma catalán, Illa ha afirmado no tener "dudas" acerca de la "enorme sensibilidad" del pontífice: "Tiene muy presente la realidad de Cataluña", ha afirmado.

El president ha destacado cómo León XIV pronunció un discurso en el Congreso en el que situó a las personas "en el centro" y ha dicho no mostrarse sorprendido por sus declaraciones contrarias a la eutanasia o el aborto.

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En este sentido, ha dicho que existe una "separación clara" entre el ámbito religioso y el institucional y político en España, ya que este es un estado aconfesional.

Preguntado sobre los abusos en el seno de la Iglesia, Illa ha dicho que se trata de "un hecho execrable" y ha destacado el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para establecer un sistema de reparación. EFE

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