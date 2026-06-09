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Cortés (AEE): Iremos a Marte, seguro, pero las misiones actuales son una frivolidad

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Raúl Casado

Madrid, 9 jun (EFE).- El director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, no tiene dudas de que el ser humano pisará Marte, pero tampoco de que las misiones que están ahora sobre la mesa por parte de alguna empresa privada "son una frivolidad" porque las condiciones de radiación y gravedad hacen imposible con la tecnología actual una misión tripulada que necesariamente tendría que durar más de dos años.

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"Iremos, seguro; quizás en la década de los 40; y serán misiones de exploración, pero pensar en 'terraformar' Marte es una frivolidad", ha aseverado Cortés, y no ve factible la posibilidad de colonizar el planeta rojo debido a las condiciones que lo hacen absolutamente inhóspito, aunque sí augura que el ser humano saldrá de la Tierra y colonizará otros lugares.

Juan Carlos Cortés ha hecho estas reflexiones en una entrevista con EFE, en la que repasa la trascendencia del nuevo 'mercado espacial', la relevancia geopolítica del espacio y la carrera por dominarlo, en la que han irrumpido 'gigantes' privados (Space X o Blue Origin), la necesidad de garantizar una 'autonomía espacial' o el papel determinante de Europa y el protagonismo que va a tener España.

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Y justifica ese protagonismo en tres 'hitos': España va a contar con un lanzador propio (el Miura 5 de la empresa PLD Space); la apuesta "única en el mundo" por las tecnologías cuánticas en órbita baja y en órbita geoestacionaria (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra); y la misión científica 'Arrakihs' de la Agencia Espacial Europea (ESA) para estudiar la materia oscura que rodea otras galaxias similares a la Vía Láctea y que lidera y diseña España.

Ingeniero aeronáutico con una larga carrera profesional ligada siempre al sector aeroespacial, Juan Carlos Cortés está al frente de la AEE desde hace dos años, desde donde observa la trascendencia de una "floreciente" economía espacial que mueve unos 600.000 millones anuales y es imprescindible para garantizar la seguridad, la defensa o las comunicaciones, pero también para combatir el cambio climático o estudiar la interacción de la Tierra y el Sol.

"El espacio ha dejado de ser un ámbito reservado a la exploración y es una herramienta, además, para la geopolítica", según Cortés, quien advierte que este mercado evoluciona hacia un nuevo "teatro de operaciones", en alusión a la Luna, a la construcción de una base permanente y habitada, a la posibilidad de explotar sus recursos y de utilizar el satélite natural de la Tierra como base de operaciones para otras misiones.

En esa carrera por dominar el espacio, el responsable de la AEE celebra la entrada de los gigantes tecnológicos (Space X, Blue Origin y otros), aunque precisa que el 85 por ciento del presupuesto espacial procede de los gobiernos y el éxito de estas grandes empresas va a depender "siempre" del apoyo público.

Cortés ha contrastado el volumen del mercado y la industria estadounidense (que hace unos 140 lanzamientos cada año) con el europeo -unas siete veces menor- pero ha incidido en que Europa "no puede ser un actor invitado y sí protagonista" de un sector "absolutamente crítico y estratégico para el futuro", y a su juicio ya ha demostrado sus capacidades técnicas.

"La autonomía en el espacio es fundamental; la independencia es imposible", según Juan Carlos Cortés, que ha observado que en los próximos veinte años habrá "decenas" de misiones a la Luna, se explotarán sus recursos (aluminio, hierro, titanio, helio 3 o agua), y ha referido que algunas fuentes calculan el valor de un solo asteroide (el 'Psyche') por encima de toda la economía global de la Tierra.

Europa -ha repasado- tiene el mejor sistema de observación de la Tierra (Copernicus); el mejor sistema de navegación del mundo (Galileo); su propio cuerpo de astronautas; ha aterrizado en un cometa o se ha posado en Titán (una de las lunas de Saturno), pero depende de los cohetes estadounidenses o rusos para misiones tripuladas, por lo que contar con su propio lanzador será clave en el futuro, y en ese sentido ha defendido el rumbo que impulsan la ESA, como 'brazo técnico', y el Programa Espacial de la Comisión Europea, como 'brazo político'.

Y en ese contexto, el papel "y la ambición" de España van a ser determinantes, porque el país se va a sumar al "privilegiado" grupo de países (10) con un lanzador propio -el Miura 5 de la empresa PLD Space capaz de poner en órbita pequeños satélites- o por el desarrollo de varios programas para lanzar satélites capaces de distribuir desde el espacio claves cuánticas que garantizarán un nivel de seguridad de las comunicaciones "hoy desconocido".

Juan Carlos Cortés ha valorado la importancia del Centro de Astronomía Espacial (ESAC) que la ESA tiene en España, y ha adelantado su reforzamiento con un nuevo Centro de Visitantes, un nuevo 'Centro de Sostenibilidad' del Espacio, un Centro de Meteorología Espacial para prevenir potenciales situaciones de crisis, un nuevo Centro de Derecho y Economía Espacial y uno dedicado específicamente a la ciberseguridad. EFE

(foto) video)

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