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Awa Fam se mide a su ídola A'ja Wilson en la derrota del Storm frente a las Aces

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Washington, 8 jun (EFE).- Awa Fam firmó 16 puntos este lunes en la derrota del Seattle Storm ante Las Vegas Aces por 101-91, en el primer enfrentamiento de la joven valenciana con su ídola, la estrella estadounidense A'ja Wilson.

Fam, en su tercera titularidad consecutiva, terminó con un 7 de 11 en tiros de campo (63,6 %) y sumó tres rebotes y una asistencia a sus 16 puntos.

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Pese a sus buenos números, la 'rookie' se vio claramente superada por Wilson -tres veces campeona y cuatro veces 'MVP' de la WNBA, además de dos oros olímpicos- con 34 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y tres tapones.

Jackie Young añadió 29 puntos para las vigentes campeonas de la WNBA en el duelo frente a las Storm, cuya máxima anotadora fue Dominique Malonga con 19 puntos.

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Las Aces, con un balance de 8-4, son segundas en la clasificación, mientras que las Storm (3-10) son penúltimas y acumulan seis derrotas seguidas. EFE

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