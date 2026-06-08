Temperaturas en ascenso este lunes en gran parte del país y chubascos fuertes en Teruel

Madrid, 8 may (EFE).- Las temperaturas subirán este lunes en gran parte del país, de una forma muy notable en el interior de la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado chubascos que pueden ser fuertes en Teruel y en los Pirineos orientales.

Entre los fenómenos más significativos para hoy, la Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso, que puede ser de hasta 10 grados, en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro, y que habrá rachas de viento muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, en algunos puntos de Canarias.

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Predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, pero en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles.

También se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, Alto Ebro y, durante las primeras horas de la mañana, en el área del Estrecho y Melilla; por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en interiores del tercio oriental y chubascos en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes.

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Las máximas en ascenso en Baleares, el extremo sur y el tercio oriental, de forma notable (más de 6 grados) en el interior de la Comunidad Valenciana y aledaños; por el contrario, bajarán en el oeste y el norte, de forma notable e incluso localmente extraordinario (más de 10 grados) en el Cantábrico oriental y el alto Ebro.

Se superarán los 34 grados en depresiones del nordeste y zonas bajas de la mitad sur, alcanzando los 37 grados en el Guadalquivir; las mínimas en aumento en la mitad norte en descenso en el oeste de Extremadura y sin cambios en el resto, con noches 'tropicales' (con mínimas por encima de 20 grados) en La Mancha y el Guadalquivir.

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Predominará el viento del norte o del oeste en la Península, salvo durante las primeras horas en litorales del sureste peninsular y en el Estrecho, donde será de componente este antes de rolar a poniente, y en el Ampurdán, donde será de sur; el régimen de brisas dominará el resto de los litorales mediterráneos.

El viento será flojo en el interior, más intenso en los litorales y con intervalos de fuerte en Castilla y León por la tarde; en el valle del Ebro no se descartan rachas muy fuertes (más de 70 km/h) de cierzo; en Baleares el viento será flojo y del este, y en Canarias el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

GALICIA: Intervalos nubosos con predominio de nubes bajas, algo más abundantes en la mitad norte. Brumas y probables bancos de niebla matinales en el interior de la mitad norte. Probabilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en la mitad norte por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, excepto un ascenso en el sur y este de Lugo, y máximas en descenso en el interior y Rías Bajas, y sin cambios en el resto del litoral. Viento flojo a moderado, del oeste y noroeste, girando a norte por la tarde, con rachas fuertes en el litoral occidental.

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ASTURIAS: Cielos nubosos con predominio de nubes bajas. Brumas y probables nieblas matinales en el centro y Valles Mineros, y Cordillera y Picos. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la mañana, y de algún chubasco aislado por la tarde, preferentemente en el centro y en la mitad oriental. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el interior y sin cambios o ligero descenso en el litoral. Viento flojo variable, generalizándose por la tarde del norte y noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

CANTABRIA: Cielos nubosos con predominio de nubes bajas. Brumas y probables nieblas en la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas a partir de la mañana y de algún chubasco al final del día en el oeste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, ligero en el litoral y notable en el interior. Viento flojo variable, generalizándose del norte a partir de mediodía, con intervalos moderados en la ribera del Ebro.

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PAÍS VASCO: Cielos nubosos con predominio de nubes bajas, abriéndose claros por la tarde. Brumas y probables nieblas matinales dispersas en el interior. Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, moderado en el litoral y notable en el interior. Viento flojo variable, generalizándose del norte a partir de mediodía, con intervalos moderados en Álava.

CASTILLA Y LEÓN: En el tercio norte predominarán los intervalos nubosos, con algunas nubes medias y bajas, sin descartar alguna precipitación aislada en zonas de montaña por la tarde. En el resto se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, menos en el tercio sur y este, que variarán poco y máximas en descenso en el tercio occidental y noreste, donde será notable, y sin cambios en el resto. Viento variable, tendiendo a noreste y aumentando de intensidad en el cuadrante noreste y algunas zonas de meseta, donde podrán registrarse algunas rachas fuertes.

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NAVARRA: Cielos despejados en la mitad sur y nubosos en la mitad norte, con predominio de nubes bajas, abriéndose claros por la tarde. Brumas y bancos de niebla en el tercio norte, donde además hay probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso notable, excepto en el extremo suroriental, donde será menos acusado. Viento flojo variable, generalizándose de componente norte a partir de mediodía, con intervalos fuertes de cierzo en la Ribera del Ebro.

LA RIOJA: Intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y medias, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas en la Rioja Alta y la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios en la sierra y en ligero ascenso en el valle y máximas en notable descenso. Viento del noroeste y norte, flojo o moderado, con alguna racha fuerte por la tarde.

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ARAGÓN: Cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde. Probables chubascos aislados acompañados de tormenta por la tarde en el sistema Ibérico y en el Pirineo oriental, sin descartar que se extiendan a puntos del Bajo Aragón; en puntos del sistema Ibérico de Teruel no se descarta que sean localmente fuertes y vengan acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso en el sistema Ibérico de Zaragoza y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso salvo en el oeste de Zaragoza, con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a noroeste moderado en la depresión del Ebro la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad fuerte y posibles rachas muy fuertes a últimas horas en el valle del Ebro y el Bajo Aragón.

CATALUÑA: Cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo occidental y sin cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sur flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Lleida.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso, menos las mínimas en la mitad norte, que variarán poco. Viento del oeste y noroeste, flojo o moderado.

MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubosidad de evolución diurna en la Sierra. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este que gira por la mañana a componente oeste.

CASTILLA - LA MANCHA: Cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico y en el sudeste. Poca probabilidad de alguna tormenta seca, dispersa y aislada, en el Sistema Ibérico. Ligera presencia de calima en el tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios salvo algún ligero ascenso; máximas en ascenso en Cuenca y aún más acusado en Albacete donde podría ser localmente notable, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del sur y del este que por la mañana gira a oeste y suroeste, más intenso durante las horas centrales y sin que se descarte alguna racha fuerte ocasional al principio en la Mancha y en las últimas horas en el Sistema Ibérico y en el sudeste.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en puntos del litoral norte y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el sur de Valencia y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, que será notable en el interior de Valencia. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior de Valencia y a este y sureste flojo en el resto.

MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el Noroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso localmente notables en el interior, y con ligeros cambios en el litoral. Vientos flojos variables, soplando del este flojos a moderados hasta la tarde en el litoral.

ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. Viento flojo de componente este con brisas costeras.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales y brumas o posibles en el litoral mediterráneo y con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

CANARIAS: Predominio de cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas con rachas ocasionales muy fuertes. EFE