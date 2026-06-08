Espana agencias

Prueban una cirugía pionera en Europa para alzhéimer en fase inicial

Guardar
Google icon

Barcelona, 8 jun (EFE).- El Hospital Germans Trias ha intervenido a los primeros pacientes de Europa dentro de un ensayo clínico que estudia la seguridad de una cirugía cervical para mejorar el drenaje de residuos del cerebro en personas con alzhéimer en fase inicial.

El estudio, denominado ALCEA, se ha presentado este lunes en el hospital de referencia del municipio de Badalona (Barcelona).

La investigación clínica explorará por primera vez en Europa el uso de la derivación linfaticovenosa cervical como posible vía terapéutica en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve, con el objetivo inicial de determinar si el procedimiento es "seguro y viable".

PUBLICIDAD

El neurólogo Pau Pastor ha explicado que el cerebro tiene una vía de limpieza linfática que se encarga de eliminar proteínas tóxicas y que, en el alzhéimer, este sistema "funciona peor" por diversos factores.

En esta línea, la intervención consiste en "conectar vasos linfáticos y venas del cuello para favorecer el drenaje del líquido cefalorraquídeo y de productos de desecho del cerebro", entre ellos proteínas como la beta-amiloide y la tau, asociadas al deterioro cognitivo del alzhéimer por su acumulación.

PUBLICIDAD

"Queremos estar seguros de que esta operación no es dañina para la salud", ha subrayado Pastor, que ha insistido en que se trata de un estudio "piloto, preliminar y de seguridad".

El ensayo incluirá a diez pacientes con alzhéimer en fase inicial, seleccionados con criterios estrictos y con confirmación biológica de la enfermedad mediante biomarcadores, como estudios de amiloide o punción lumbar.

Los pacientes serán seguidos durante un año y se evaluará antes y después de la intervención la carga de proteínas tóxicas en el cerebro, así como "su evolución cognitiva, conductual y funcional".

La jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Germans Trias, Carmen Higueras, ha explicado que la operación se realiza en el cuello porque "el sistema linfático cerebral drena hacia los ganglios cervicales" y no requiere intervenir directamente el cerebro.

La cirugía se desarrolla mediante dos incisiones cervicales, dura unas tres horas y comporta unas 24 horas de ingreso hospitalario, ha detallado Higueras.

La especialista ha señalado que la técnica linfaticovenosa, mínimamente invasiva, ya está validada para otras indicaciones quirúrgicas, como el tratamiento del linfedema, aunque "su aplicación al alzhéimer es todavía experimental".

"Tenemos que crear evidencia robusta para diseñar más estudios y tener más pacientes", ha afirmado Higueras, que se formó en China y Seúl, donde existen experiencias previas con esta aproximación.

Según el hospital, ya se han realizado dos operaciones, hay otros dos pacientes reclutados y, al llegar al paciente número cinco, un comité ético valorará la continuidad del ensayo.

El gerente del Hospital Germans Trias, Josep Maria Mòdol, ha afirmado que lo presentado "va más allá de un simple ensayo clínico" porque busca generar conocimiento y "transformar ideas innovadoras en nuevas oportunidades" para los pacientes.

Mòdol ha destacado el abordaje "transversal" del estudio, en el que participan neurología, geriatría, cirugía plástica reparadora y trabajo social.

La gerente de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Norte, Candela Calle, ha definido la iniciativa como "una pincelada de esperanza" y ha remarcado que el Germans Trias es el primer centro de España y Europa en impulsarla.

La familiar de uno de los pacientes intervenidos, con 67 años, María Antonia Puente, ha explicado que han notado cambios en su forma de comportarse y hablar, y ha asegurado que ahora "vuelve a escribir su nombre" y está "mucho más activa".

El neurólogo Pau Pastor ha precisado que el escenario ideal, si esta vía funcionara en futuros estudios, sería "frenar o reducir la degeneración", aunque ha advertido de que ese objetivo corresponde a fases posteriores de investigación y no a este primer ensayo de seguridad.

Actualmente existen 21 estudios clínicos registrados en China, uno en Seúl, dos en Singapur, otro en Taiwán y el de ALCEA en Cataluña. EFE

(vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La rojiblanca Rosa Ostermín renueva hasta 2028

Infobae

Cae banda acusada de 37 delitos e interceptar votos por correo de elecciones extremeñas

Infobae

El Gobierno apoya el "valiente" discurso del papa en su defensa de la paz y los migrantes

Infobae

Montero renuncia al acta del Congreso y presenta la documentación en el Parlamento andaluz

Infobae

Víctima de un ataque con un sacacorchos niega que intimidara al acusado con un cuchillo antes de la agresión

Víctima de un ataque con un sacacorchos niega que intimidara al acusado con un cuchillo antes de la agresión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes