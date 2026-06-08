La vivienda se encarece un 12,9 % en el primer trimestre y suma 44 trimestres al alza

Madrid, 8 jun (EFE).- El precio de la vivienda se encareció un 12,9 % en el primer trimestre de 2026, encadenando 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. En el caso de la vivienda nueva lo hizo un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

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Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,7 % de media en 2025, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años. EFE

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023549641) (Infografía)