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España y Países Bajos ensalzan "el éxito" de la gestión del MV Hondius con hantavirus

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Madrid, 8 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, han ensalzado este lunes "el éxito" de la gestión de la evacuación del MV Hondius con pasajeros contagiados por hantavirus y han agradecido la "solidaridad y respuesta" del pueblo de Canarias.

Indica el ministerio de Política Territorial en un comunicado que Torres ha recibido al embajador en Madrid, quien ha transmitido a España el agradecimiento de su país por recibir el pasado 5 de mayo en aguas españolas, en el puerto tinerfeño de Granadilla, al buque MV Hondius, con bandera de Países Bajos y atendiendo así el llamamiento realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El Hondius, que fondeó el 10 de mayo en aguas de Granadilla para evacuar a 14 pasajeros de distintas nacionalidades, partió el 11 de mayo con 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal sanitario, atracando en Países Bajos (Róterdam) para la cuarentena de los viajantes y desinfección del buque.

El embajador de Países Bajos ha destacado que la gestión de la evacuación del barco fue "muy importante" porque tenía bandera holandesa y ha ensalzado la solidaridad de España y Canarias, para insistir en su agradecimiento.

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Torres ha agradecido al embajador la "colaboración y empatía" de los Países Bajos y ha reafirmado la gestión de España en una crisis en la que era imperativo ayudar a un barco para que llegara al puerto más cercano, que en este caso era español.

Ha destacado que los ciudadanos de Canarias han demostrado al mundo su "generosidad, solidaridad y respuesta", principalmente los del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.EFE

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