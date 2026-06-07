Dani Arce, noveno en los 3.000 obstáculos liderados por El Bakkali

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El burgalés Dani Arce finalizó este domingo noveno los 3.000 metros obstáculos de la Liga Diamante de Estocolmo (Suecia), tras una carrera en la que se impuso el principal favorito, el marroquí Soufiane El Bakkali.

Arce, de 34 años, hizo su estreno de la temporada de pista en los 3.000 obstáculos al aire libre hace justo una semana en Rabat. En esa carrera finalizó octavo, con 8:11.42, lejos de la pelea por la victoria que se llevó el marroquí Soufiane El Bakkali con 7:57.25.

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Siete días después, en una carrera mucho más lenta que la de Rabat, Arce siempre fue lejos de los primeros puestos y acabó llegando a meta décimo con 8:20.02.

El ganador fue El Bakkali, al que le bastó una discreta marca de 8:10.40 para llevarse el triunfo en el Estadio Olímpico de Estocolmo por delante de los kenianos Edmund Serem (8:12.27), segundo, y Abaham Kibiwot (8:12.75), tercero.

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El campeón mundial, el neozelandés Geordie Beamish, quedó quinto (8:13.11); y el poseedor del récord mundial, el etíope Lamecha Girma, no terminó la carrera. EFE