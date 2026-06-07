Unos 400 millones de personas han seguido los actos masivos del papa León XIV en Madrid

Madrid, 7 jun (EFE).- El director de Comunicación de la visita del papa León XIV a España, Rafael Rubio, ha dicho este domingo que en torno a 400 millones de personas han seguido por televisión los actos masivos del pontífice en Madrid, la vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima y la misa en la Plaza de Cibeles.

En un encuentro con los medios, Rubio ha explicado que en las últimas veinticuatro horas, coincidiendo con estos dos grandes encuentros, la web para el seguimiento del viaje papal ha recibido más de 13 millones de visitas y, en la última semana, acumula más de 68 millones de visitas.

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También ha destacado el seguimiento de los actos durante estos dos días por parte de creadores de contenidos y misioneros digitales, con más de 80 millones de seguidores, que han tenido cientos de millones de reproducciones de los contenidos difundidos.

Rubio ha apuntado que en los distintos actos el pontífice ha contribuido a difundir el mensaje de la Iglesia de una manera nueva, sobre la caridad y la necesidad de ayudar a los demás.

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De la vigilia de oración, en la que han participado medio millón de jóvenes, ha llamado la atención sobre el recogimiento y plegaria que se vivió en la Plaza de Lima "sin ningún tipo de incidente y con un comportamiento ejemplar".

Respecto a la misa en la Plaza de Cibeles, a la que han asistido este domingo alrededor de 1.500.000 personas, ha reconocido que ha habido algunos problemas en el acceso y ha pedido perdón a las personas afectadas que han dado "un extraordinario ejemplo de civismo", cuando los servicios de seguridad han cerrado los accesos a las 09:30 horas.

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Rubio también ha resaltado los mensajes llenos de emoción y esperanza en el acto 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte' que se ha celebrado en el Movistar Arena este domingo por la tarde. EFE