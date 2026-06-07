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'Checo' Pérez: "Fue una pena la penalización, ya que no nos benefició la resalida"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoquinto este domingo el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul -donde cruzó décimo la meta, pero una sanción de diez segundos le hizo perder cinco posiciones- que "fue una pena la penalización, ya que no" les" benefició la resalida".

"Creo que hubiese sido un logro increíble para el equipo. Fue una carrera muy complicada, sobre todo por las vibraciones; en algunos momentos pensamos en abandonar porque era muy difícil, pero no nos rendimos, seguimos presionando, mantuvimos la cabeza baja y la carrera nos brindó otra oportunidad de luchar por estar lo más arriba posible", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, retornó este curso a la Fórmula Uno.

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"Después de una mala resalida, completé una primera vuelta impresionante, adelanté a muchos coches y al final terminamos en la décima posición", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos -uno de ellos en las calles de Montecarlo- y 39 podios en la Fórmula Uno,

"Fue una lástima la penalización, ya que no nos benefició la resalida; pero así son las cosas. Lo que para nada le quita méritos al resultado de hoy", añadió 'Checo' este sábado en Mónaco, donde ganó hace cuatro años a bordo de un Red Bull, escudería austriaca con la que ganó dos veces (2022 y 2023) el Mundial de constructores de Fórmula Uno. EFE

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