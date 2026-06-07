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0-1. Italia pone fin a una temporada para olvidar con los jóvenes marcando el camino

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Roma, 7 jun (EFE).- Italia cerró este domingo una temporada para el olvido tras quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva con una victoria en un amistoso contra Grecia (0-1) en la que los jóvenes, tirando de espíritu, marcaron el camino del futuro de la "Azzurra", con Pio Esposito como protagonista.

Silvio Baldini, entrenador interino, aprovechó la coyuntura de la selección y de su condición como entrenador de la sub-21 para dar una oportunidad a los más jóvenes, al futuro de Italia. La cantera transalpina es una de las esperanzas en un país que atraviesa una seria crisis futbolística. Ejemplo de ello fue el título europeo que conquistó este domingo la selección sub-17.

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Pese a la renovación de la plantilla para estos amistosos, de los cuales diecinueve de los veinticuatro debutaron con la absoluta en una convocatoria, el protagonismo volvió a recaer en Pio Esposito, delantero del Inter Milan, uno de los jugadores con más experiencia con la camiseta italiana de los convocados, junto a Ginaluigi Donnarumma.

El delantero, que ya vio puerta en el anterior amistoso ante Luxemburgo, adelantó a Italia al aprovechar en el minuto 18 una asistencia de Jeff Ekhator, atacante del Génova, de 19 años. Italia mostró en la primera mitad una imagen buena, y dominó buena parte del juego, generando varias ocasiones de peligro.

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Tras el descanso, y pese a los tímidos intentos de reacción de Grecia, Italia conservó su ventaja, aunque sin lograr ampliarla. En el minuto 68, la expulsión del defensor italiano del Dortmund, Luca Reggiani, condicionó la recta final del partido. Era su debut, que vio empañado su estreno por la tarjeta roja apenas trece minutos después de saltar al terreno de juego.

Desde ese momento, Grecia realizó un asedio contra el área del capitán Donnarumma, el más veterano, con un palo en el 83 incluido. Finalmente, aguantaron y se llevaron una victoria fundamental, sobre todo para los ánimos de la selección, para dar confianza a los que vienen y para dar un golpe encima de la mesa de cara a la renovación del equipo y del 'calcio' en los próximos meses.

La "Azzurra" se despidió este domingo de los terrenos de juego dos semanas antes de las elecciones de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), claves para el devenir. Su ausencia del Mundial supuso un varapalo para unos aficionados que llevan doce años sin ver a su selección en la máxima cita del fútbol mundial y que tendrán que espere mínimo otros cuatro.

La próxima vez que Italia dispute un partido será el 25 de septiembre en la Liga de Naciones frente a Bélgica, una prueba para la tetracampeona del mundo. En la jornada de este domingo, la selección fue "una esperanza para el futuro y una reflexión que hacer", según declararon los comentaristas de la televisión pública italiana al término del partido.

— Ficha técnica

0 - Grecia: Vlachodimos; Hatzidiakos, Koulierakis (Rota, M.46), Retsos; Kyriakopoulos (Tsimikas, M.62), Vagiannidis (Tetteh, m.76), Mouzakitis (Zafeiris, m.76, Triantis (Androutsos, m.62); Tzolis (Pavlidis, m.88), Masouras (Kyziridis, m62); Douvikas (Kostoulas, m.88). Entrenador: Milan Jovanović

1 - Italia: Donnarumma; Ahanor (Mane, m.46) Comuzzo (Reggiani, m.55), Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho (Faticanti, m.87), P.Esposito (Carmarda, m.87, Ekhator (Fini, m.46). Entrenador: Silvio Baldini.

Árbitro: Yigal Frid. Amonestó con tarjeta amarilla a Luca Lipani (m.38), Honest Anahor (m.44), Costantino Favasuli (m.82) y con tarjeta roja a Luca Reggiani (m.68).

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Estadio Pankritio de Creta. Se guardó un minuto de silencio en homenaje del griego Marios Oikonomou, exjugador del Bolonia, fallecido el pasado lunes a los 33 años en un accidente de tráfico. EFE

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