Muere un hombre tiroteado en la Zona Franca de Barcelona

Barcelona, 7 jun (EFE).- Un hombre ha muerto esta noche tras recibir varios disparos en un patio interior de una manzana de la calle Minería, en la Zona Franca de Barcelona.
Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE esta muerte violenta ocurrida esta noche y han añadido que se está investigando el caso.
Varias personas que se encontraban en el lugar han intentado reanimar a la víctima, que finalmente ha fallecido por las heridas de bala que ha sufrido.
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Los Mossos tratan de localizar ahora al autor de los disparos, que ha huido del lugar de los hechos. EFE
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