El incendio forestal de Lepe (Huelva) ha afectado unas 50 hectáreas

Huelva, 7 jun (EFE).- El Plan Infoca ha cifrado en 50 hectáreas la superficie afectada inicialmente por el incendio forestal declarado este mediodía en el paraje Waingunga, en el término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva, ya estabilizado y que ha motivado la evacuación preventiva de un centro multiaventuras cercano en el que se encontraban un total de 115 alumnos.

Según ha informado el Plan Infoca, el fuego tenía como potencial 2.300 hectáreas en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya (Huelva)

La estabilización se ha decretado a las 19:40 horas, momento desde el que el dispositivo que se encuentra en la zona trabaja para su control.

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Este dispositivo está compuesto por dos helicópteros pesados y dos aviones de carga en tierra -que se han retirado con el ocaso-, siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción, un encargado logística, el director del Centro Operativo Provincial (COP), dos agentes medioambientales y cinco autobombas.

Se mantienen activas la Unidad de Móvil de Meteorología y Transmisiones, la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMMT) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF).

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El incendio se ha originado a las 14:30 horas y se han llegado a movilizar hasta ocho medios aéreos y más de 85 efectivos por tierra, así como seis autobombas para su estabilización.

Los menores evacuados fueron desplazados en un primer momento al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen.

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Todos ellos, procedentes de Sevilla y Cádiz, han vuelto en autobuses a sus lugares de origen. EFE

lra/plv