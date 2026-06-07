Espana agencias

Una persona muere atropellada por un tren entre Montcada y Sabadell Sud (Barcelona)

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jun (EFE).- Una persona ha muerto en la tarde del sábado atropellada por un tren de rodalies entre Montcada (Santa Maria) y Sabadell Sud, en la provincia de Barcelona, ha informado Protección Civil en X.

Las mismas fuentes han señalado que como consecuencia del suceso el tráfico ha afectado a las líneas 4 y 7 entre Montcada y Sabadell Sud.

PUBLICIDAD

La circulación ha sido restablecida de forma alternativa por una vía a Cerdanyola del Vallès, ha comunicado Protección Civil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ancelotti tiene plena confianza en Vini Jr: "va a sacar su mejor versión en el Mundial"

Infobae

Endrick: "estar en la selección es de las cosas extraordinarias de mi vida"

Infobae

Wesley tiene un "problema muscular" y aguarda diagnóstico

Infobae

1-2. Turquía vence a Venezuela y gana confianza para su regreso a un Mundial

Infobae

Extinguido el incendio forestal de Gibraleón y controlado el de Alosno (Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”