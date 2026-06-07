Una persona muere atropellada por un tren entre Montcada y Sabadell Sud (Barcelona)

Madrid, 7 jun (EFE).- Una persona ha muerto en la tarde del sábado atropellada por un tren de rodalies entre Montcada (Santa Maria) y Sabadell Sud, en la provincia de Barcelona, ha informado Protección Civil en X.
Las mismas fuentes han señalado que como consecuencia del suceso el tráfico ha afectado a las líneas 4 y 7 entre Montcada y Sabadell Sud.
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La circulación ha sido restablecida de forma alternativa por una vía a Cerdanyola del Vallès, ha comunicado Protección Civil. EFE
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