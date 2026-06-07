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Dados de alta los contactos por hantavirus y sigue ingresado el caso confirmado

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Madrid, 7 jun (EFE).- Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, tras las infecciones por hantavirus en el crucero MV Hondius, han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo, mientras permanece ingresado un paciente cuyo caso está confirmado.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los pasajeros que dejan el centro continuarán en sus domicilios la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias-

La persona que dio positivo por hantavirus sigue ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla, continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica. EFE

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