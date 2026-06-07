Miret: Ricky es nuestro líder y ha aparecido en el momento clave

Vitoria, 7 jun (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, afirmó que Ricky Rubio es el líder de su equipo y celebró que apareciera “en el momento clave”, pero no se olvidó de todos sus bases, que a su juicio leyeron muy bien el partido ante el Baskonia.

“Hemos hecho un partido excelente defensiva y ofensivamente y han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy”, apuntó el técnico catalán, que prefirió dejar las polémicas a un lado.

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“Ha habido más presión sobre el entrenador y eso es mejor para el equipo”, señaló Miret, que destacó que el Baskonia es uno de los equipos que más mira “por placer”.

“La polémica hoy no se ha visto ni en el arbitraje ni en la afición”, dijo, y añadió que el público del Baskonia es “muy parecido” al de Joventut. “Hay campos que por nada te insultan, pero aquí hay presión e insultos cero”, afirmó, y apostó por “dar el protagonismo a los jugadores”.

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Sobre el partido, se mostró “muy contento por poder ganar en un campo tan complicado”. “Hemos dado el paso de ganar fuera de casa”, agregó.

Admitió que sabían que por la intensidad inicial podían cogerles una ventaja, pero que no iba a ser fácil para el Baskonia “jugar un partido largo e igualado”.

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También destacó la defensa. “No sé cuántos jugadores en la Euroliga han defendido a Luwawu-Cabarrot como Adam Hanga, que lo hace muy bien y se equivoca pocas veces”, subrayó el entrenador de la Penya, que dio una clave de su planteamiento. “Hemos puesto mucho foco en algunos jugadores para que jugadores menos habituales tuviesen que atacar”, expresó.

“Hemos tenido la suerte de que no han tenido buenos días en el tiro y nosotros hemos tenido un gran día”, subrayó. EFE

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