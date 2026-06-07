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León XIV abandona la Nunciatura con destino a Cibeles para oficiar la misa del Corpus

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Madrid, 7 jun (EFE).- El papa León XIV ha abandonado la Nunciatura, donde se aloja en Madrid, desde dónde se dirige a la madrileña Plaza de Cibeles para oficiar la misa del Corpus este domingo.

El pontífice ha salido a las 9:09 en vehículo cerrado desde la Nunciatura donde varias decenas de curiosos esperaban su salida entre un fuerte dispositivo policial, pero antes de iniciar su marcha ha bajado la ventanilla y acariciado a un bebé que le han acercado.

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Cientos de miles de personas esperan ya en la Plaza de Cibeles la llegada de Léon XIV, quien antes de llegar a mitad de camino se subirá en el papamóvil para continuar el recorrido y poder saludar a los fieles.

Será el tercer recorrido en papamóvil que hará el papa en Madrid antes de oficiar la misa que se espera sea el acto más multitudinario hasta ahora de su viaje a España con un cálculo de asistencia de más de un millón de personas. EFE

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