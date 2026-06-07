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La Comunidad de Madrid insiste en que Sánchez convoque elecciones tras convertir "el Palacio de la Moncloa en el hampa"

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La Comunidad de Madrid ha insistido este domingo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas tras convertir "el Palacio de la Moncloa en el hampa".

Lo ha reclamado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz el Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, a los medios de comunicación antes de participar en la Marcha Sierra Norte Pueblos con Vida, ruta cicloturista que recorre trece municipios de la región con Buitrago del Lozoya como punto de inicio y llegada.

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"Pedro Sánchez está acorralado por gravísimos casos de corrupción que le afectan a su familia, que afectan a su entorno, que afectan a su partido, que afectan a su gobierno y la verdad que ha convertido el Palacio de la Moncloa en el hampa, en el lugar donde todas las corruptelas se están produciendo", ha planteado.

Es por ello que de nuevo ha afirmado que "los españoles no aguantan más la corrupción de Estado generalizado" que ha llegado "de la mano del sanchismo" y por lo tanto tiene que "convocar elecciones cuanto antes".

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Cree que es imprescindible que desde el Ejecutivo central se de "la palabra a los españoles para que un gobierno honrado pueda tomar las riendas y los objetivos que tiene este país que son muchos y muy importantes".

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