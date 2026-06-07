Coello-Tapia y Brea-Triay, campeones en Roma

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- Arturo Coello y Agustín Tapia y Delfi Brea y Gemma Triay lograron este domingo los triunfos en el Italy Major Premier Padel, disputado en el Foro Italico de Roma.
Se trata del segundo título en Roma para Coello y Tapia tras el conquistado en 2023, y el segundo consecutivo para Brea y Triay, con Triay habiendo ganado también en 2023 junto a Marta Ortega.
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En la final femenina, Delfi Brea y Gemma Triay ganaron a Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5.
"Ganar este torneo es muy importante para nosotras después de perder cinco finales consecutivas", declaró Triay.
En el partido por el título masculino, Arturo Coello y Agustín Tapia dieron cuenta de Fede Chingotto y Ale Galán por 7-5 y 7-6 (4).
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"Es una victoria especial para nosotros"”, afirmó Coello. "Estamos muy emocionados", añadió Tapia, que indicó que "esta victoria representa aquello" por lo que han "luchado durante mucho tiempo".
"Es difícil mantener este ritmo, jugando finales cada semana —la de esta noche fue la número 23 consecutiva—, pero al mismo tiempo estamos felices de que esta dinámica continúe", subrayó. EFE
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