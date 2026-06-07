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3-0. Ecuador golea a Guatemala en su último amistoso previo al debut en el Mundial

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Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- Ecuador cerró este domingo con una goleada por 3-0 sobre Guatemala en Columbus (Estados Unidos) la doble fecha FIFA previa al debut en la Copa del Mundo 2026, en un partido donde su seleccionador, Sebastián Beccacece, cerró el proceso con un sinnúmero de variantes y cuidando a varias figuras.

Jordy Caicedo, a los 18 minutos; Nilson Angulo, a los 73 y Pervis Estupiñán, a los 77, sellaron el triunfo del cuadro sudamericano, en un partido donde Beccacece dio paso a la mayoría de los jugadores que tendrán poco espacio con miras al Mundial.

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También cuidó a jugadores como el defensa Willian Pacho y a los atacantes Kevin Rodríguez y al goleador histórico del equipo, Enner Valencia.

Ecuador dominó las acciones con un despliegue físico y futbolístico, basado en el buen toque de balón, de manera especial durante el primer tiempo en la mitad de la cancha, con el gran complemento entre Kendry Páez, Alan Minda y Jeremy Arévalo como los más desequilibrantes en ofensiva del equipo sudamericano.

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Minda se lanzó permanentemente al ataque por el costado derecho y en una de esas penetraciones a la zona contraria, le cometió una falta penalti el defensa guatemalteco José Morales, y el atacante Caicedo transformó la acción en gol, con disparo al costado izquierdo del portero Nicholas Hagen.

Volvió a llevar peligro Minda burlando rivales y cuando disparó a puerta, el portero logró rechazar el balón al tiro de esquina.

El atacante Arévalo tejió bien con Minda, que burló al portero y, cuando remató al gol, se cruzó en forma providencial el defensa Marcelo Hernández para salvar a su equipo.

La superioridad futbolística de Ecuador lo llevó a tener dos ocasiones más, con un disparo de Yilmar Napa bloqueado por el portero y un disparo de Arévalo terminó estrellándose en el vertical izquierdo.

Con el marcador a favor, Ecuador retornó al segundo tiempo más a cuidar a sus seleccionados, por lo que Beccacece ensayó diez cambios pensando más en el debut del próximo domingo contra Costa de Marfil y el único que permaneció en cancha durante los noventa minutos fue el defensa Jackson Porozo.

El segundo gol ecuatoriano cayó tras un ataque elaborado entre los recién ingresados Ángelo Preciado y Nilson Angulo: Preciado levantó un centro hasta el costado izquierdo al que llegó el atacante Angulo, que remató desde corta distancia con golpe de cabeza.

Por su parte, Estupiñán, que había ingresado poco antes en reemplazo de Yilmar Medina, pescó un rebote del portero Hagen y desde gran distancia anotó el tercer gol ecuatoriano.

- Ficha técnica:

3. Ecuador: Hernán Galíndez (m.76, Gonzalo Valle); Alan Franco (m.46, Joel Ordóñez), Félix Torres (m.46, Piero Hincapié), Jackson Porozo, Yilmar Medina (m.77, Pervis Estupiñán); Jordy Alcívar (m.46, Moisés Caicedo), Anthony Valencia (m.60, Jhon Yeboah), Kendry Páez (m.46, Pedro Vite), Alan Minda (m.46, Ángelo Preciado); Jeremy Arévalo (m.69, Gonzaalo Plata) y Jordy Caicedo (m.60, Nilson Angulo).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

0. Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Marcelo Hernández (m.79, José Ardon), Nicolás Samayoa; José Pinto (m.67, Holger Escobar), José Morales, Mathew Evans, William Fajardo (m.49, Jhon Méndez), Jonathan Franco (m.89, Kevin Ramírez); José Rosales (m.89, Oscar Castellanos) y Darwin Lom (m.67, Arquímides Ordóñez).

Seleccionador: Luis Fernando Tena.

Goles: 1-0, m.18: Jordy Caicedo. 2-0, m.73: Nilson Angulo. 3-0, m.77: Pervis Estupiñán.

Árbitro: Marco Ortiz, de México, amonestó a Morales, Porozo, Alan Franco, Vite y Moisés Caicedo.

Incidencias: Partido amistoso disputado este domingo en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en la ciudad estadounidense de Columbus, previo al debut de Ecuador el próximo 14 de junio frente Costa de Marfil por el grupo E del Mundial 2026. EFE

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