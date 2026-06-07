Hoy será noticia. Lunes, 8 de junio

PAPA ESPAÑA

El papa pronuncia un discurso en el Congreso, y se reunirá por la tarde con víctimas de abusos en la Iglesia

Madrid (EFE).- León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes Generales, en la tercera jornada de su visita a España, que comenzará con un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Así mismo, también en la sede de la Nunciatura en Madrid, se producirá esta tarde el encuentro del papa con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Después, León XIV visitará la catedral de la Almudena y, a las 19:00 horas, celebrará un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

DAVID SÁNCHEZ

Las acusaciones populares elevan a definitivas sus conclusiones en el juicio a David Sánchez

Badajoz (EFE).- Las acusaciones populares personadas en el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo elevan este lunes a definitivas sus conclusiones en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

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La sesión comienza a las 10:00 horas, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

VIVIENDA PRECIOS

El INE publica los precios de la vivienda del primer trimestre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer este lunes los precios de la vivienda del primer trimestre de 2026.

En 2025 los precios de la vivienda se encarecieron un 12,7 % de media, la tasa más alta desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

CNIO CRISIS

El CNIO decide hoy sobre el futuro de su dirección científica tras la renuncia de Rabadán

Madrid (EFE).- El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúne este lunes para decidir sobre el futuro de la dirección científica del organismo, después de que el investigador Raúl Rabadán, elegido en un concurso internacional, haya decidido no asumir el puesto.

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El pasado 1 de junio se conoció que este catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), que tenía programado incorporarse al CNIO el 1 de mayo, había renunciado a dirigir el centro, que actualmente atraviesa una situación de crisis.

ETA JUICIO

Juzgan por enaltecimiento del terrorismo a 17 acusados de homenajear a un etarra

Madrid (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas de hasta dos años y nueve meses de prisión para 17 acusados de enaltecimiento del terrorismo por el 'ongi etorri' (homenaje de bienvenida) al etarra Ibai Aginaga en su pueblo, Berango (Vizcaya), al quedar libre en 2022 tras cumplir 20 años de cárcel.

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La Audiencia Nacional ha señalado para este lunes el juicio en el que el Ministerio Público pide penas de entre dos años de prisión y dos años y nueve meses de cárcel para los procesados, para varios de los cuales aplica la circunstancia agravante de reincidencia.

INCENDIO INDUSTRIA

La empresa Honda abrirá hoy en Santa Perpètua excepto en la zona afectada por el fuego

Barcelona (EFE).- La compañía Honda abrirá este lunes sus instalaciones de Santa Perpètua de la Moguda (Barcelona), donde un incendio arrasó el viernes una nave dedicada a logística, aunque la zona dedicada a la fabricación no entrará en funcionamiento hasta que se evalúen los informes técnicos sobre su estado.

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Un incendio, cuyo origen se investiga, quemó el pasado viernes por la tarde una nave de unos 20.000 metros cuadrados que la compañía destinaba a logística y en la que se almacenaban vehículos de Honda y de la marca Montesa preparados para su distribución, instalación que quedó parcialmente hundida.

PRUEBA UNIVERSIDAD

9.976 estudiantes están llamados a realizar la PAU en Castilla-La Mancha este lunes

Toledo (EFE).- Desde este lunes un total de 9.976 estudiantes se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha, en 33 sedes repartidas por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo ya que los de Guadalajara ya los han realizado.

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Castilla-La Mancha es la penúltima región en realizar la PAU, los días 8, 9 y 10 de junio. Las demás comunidades ya lo han realizado salvo Cataluña que lo hará los días 9, 10 y 11 de junio.

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE

El V Encuentro de Gastronomía Vasca reflexiona sobre cómo avanzar hacia un sector más sostenible

Dima (Bizkaia) (EFE).- El V Encuentro de la Gastronomía Vasca reúne este lunes a más de 250 integrantes de toda la cadena de valor del sector.

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Los participantes reflexionarán sobre cómo avanzar hacia un sector más verde y sostenible y hacia modelos más responsables conectados con la tierra, el producto, los oficios, las personas y el territorio.

EL TIEMPO

Temperaturas en ascenso en gran parte del país y chubascos

Madrid (EFE).- Las temperaturas subirán este lunes en gran parte del país, de una forma muy notable en el interior de la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado chubascos que pueden ser fuertes en Teruel y en los Pirineos orientales.

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Entre los fenómenos más significativos para hoy, la Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso, que puede ser de hasta 10 grados, en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro, y que habrá rachas de viento muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, en algunos puntos de Canarias.

EFE

plv