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Sin fuegos artificiales en Cox (Alicante), el pueblo orgulloso del candidato Riquelme

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Cox (Alicante), 7 jun (EFE).- Las fuegos artificiales preparados para festejar la hipotética victoria de Enrique Riquelme no han iluminado este domingo el cielo de la glorieta de Cox (Alicante), el pueblo natal del joven candidato a la presidencia del Real Madrid que, aún en la derrota, está orgulloso del papel de su vecino más conocido.

Buena parte de los poco más de 7.000 habitantes de esta población situada en la comarca de la Vega Baja del Segura, en el extremo sur de la Comunitat Valenciana, ha seguido por la televisión y por la radio desde el interior de sus casas el escrutinio de las urnas del club blanco, igual que si fueran unos comicios a la Presidencia del Gobierno.

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Para la posibilidad de victoria de Riquelme frente a Florentino Pérez, el ayuntamiento tenía listo un comunicado para lanzar con urgencia por las redes sociales animando a los vecinos a salir a las calles a celebrar el triunfo. Había previstas tracas y fuegos artificiales para lanzar desde la glorieta, pero no ha habido ocasión y la aparente tranquilidad en Cox no se ha visto alterada este primer domingo de junio.

El alcalde de Cox, Antonio José Bernabeu, ha esperado al recuento de las papeletas desde el salón de su casa junto a los concejales de su equipo de gobierno y con el paso de las horas ha asumido con cierta decepción los resultados pese a que desde el primer momento era consciente de el objetivo era difícil.

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"He estado en Madrid hace unos días y he visto la ilusión de muchas personas por el proyecto de Enrique Riquelme", ha comentado a EFE antes de valorar que se medía a un gran candidato, Florentino Pérez, por los resultados deportivos de las últimas décadas. En todo caso, el alcalde ha recordado que con sólo 37 años Enrique Riquelme aún tiene mucho tiempo por delante para alcanzar sus sueños.

Bernabeu espera muy pronto agradecer "como se merece" a Riquelme que en las últimas semanas haya colocado "en el mapa" el nombre de Cox tanto en España como más allá de las fronteras. EFE

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