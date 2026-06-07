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El FBI moviliza a sus equipos tácticos para el Mundial

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Miami, 7 jun (EFE).- El FBI anunció este domingo la movilización de sus equipos tácticos para garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, lo que incluye expertos en desactivación de bombas y unidades de Armas y Tácticas Especiales (SWAT).

"El FBI está recurriendo a su extenso cuadro de expertos en respuestas a crisis para apoyar el masivo trabajo de seguridad involucrado en proteger a jugadores, fans y visitantes durante el torneo de 39 días", expuso el director del buró federal, Kash Patel, en X.

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En vísperas del torneo, que se inaugura el jueves en México y el viernes tiene su primer partido en Estados Unidos, en Los Ángeles, Patel informó del despliegue del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos (CIRG) y al Equipo de Rescate de Rehenes (HRT) en el país, donde habrá 11 ciudades sede.

El CIRG, detalló Patel, consta de un equipo con entrenamiento "élite", herramientas "innovadoras" y tecnología para proteger eventos deportivos de alta visibilidad como el Mundial.

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Mientras que el HRT, agregó, es una unidad élite del FBI con equipos SWAT, técnicos en explosivos, analistas de comportamiento, coordinadores de inteligencia de crisis y otros profesionales, para responder a un "incidente crítico en cualquier momento y en cualquier lugar".

"No se equivoquen: estamos preparados para cualquier escenario. Estamos haciendo disponible la gama completa de nuestras capacidades tácticas y de respuesta de crisis a nuestros socios de las agencias de la ley", indicó el funcionario.

Entre las principales amenazas, el FBI ha identificado los drones, los ataques de lobos solitarios y la ciberdelincuencia como los prioritarios, según indicaron funcionarios en una conferencia de prensa en mayo en Miami, una de las sedes.

Por otro lado, el 'zar de la frontera' de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el sábado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) centrará sus esfuerzos en garantizar la "seguridad nacional" y la protección del próximo Mundial de Fútbol y no en la aplicación de las leyes migratorias.

La seguridad en el Mundial en EE.UU. recobró trascendencia internacional este fin de semana, tras reportarse que al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City la madrugada del sábado. EFE

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