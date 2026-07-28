La reflexión de Teresa de Calcuta sobre el valor de contribuir: “Sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera, el océano sería menor”

(El Peruano)

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“Si Diana era la reina de corazones, la madre Teresa era la reina de los pobres y de la humanidad”, dijo un seguidor de Teresa de Calcuta en la serie documental Madre Teresa: ¿por amor a Dios?. Fue una de las mujeres más admiradas del siglo XX, pero también una de las más discutidas. Para muchos, simbolizó la entrega absoluta a los más pobres; para otros, su legado quedó empañado por su rechazo al aborto y a los anticonceptivos y por las acusaciones de haber protegido e incluso encubierto al sacerdote jesuita Donald McGuire, condenado en 2009 por abusar de menores. Sin embargo, pocas religiosas alcanzaron una influencia comparable a la suya y dejaron un repertorio de reflexiones tan difundido como el suyo.

La fundadora de las Misioneras de la Caridad dedicó casi medio siglo a atender a enfermos, huérfanos y personas sin recursos en la ciudad india de Calcuta, una labor que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Entre todas sus reflexiones, esta es una de las más populares: “Nosotras mismas sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el océano. Pero, si esa gota no estuviera en el océano, creo que el océano sería menor por esa gota que falta”.

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El origen de la cita

La vita aparece recogida en Mother Teresa’s Reaching Out in Love: Stories Told by Mother Teresa (2002), una recopilación editada por Edward Le Joly y Jaya Chaliha. El libro sitúa estas palabras durante una conversación con una amiga que le confesaba sentirse frustrada porque sus esfuerzos por ayudar parecían no cambiar la vida de miles de personas pobres. Según relata la obra, Madre Teresa tomó su mano y le respondió la citada frase.

Madre Teresa reafirmó su mensaje universal de amor en encuentros con figuras clave del país, abogando por la paz en momentos complicados para el Perú. (AFP)

Nacida como Anjezë Gonxhe Bojaxhiu en 1910 en Skopie, entonces parte del Imperio otomano y hoy capital de Macedonia del Norte, ingresó muy joven en la vida religiosa. En 1929 llegó a la India como miembro de las Hermanas de Loreto y comenzó a impartir clases en Calcuta. Años después aseguró haber recibido una “llamada dentro de la llamada”, una experiencia espiritual que la llevó a abandonar la enseñanza para dedicarse por completo a quienes vivían en la pobreza extrema.

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En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación cuya actividad se extendió con el tiempo a más de un centenar de países. Su trabajo recibió numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Nobel de la Paz.

Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, a los 87 años. Casi dos décadas después, el 4 de septiembre de 2016, fue canonizada por el papa Francisco en una multitudinaria ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro. Durante la homilía, el pontífice la definió como una “generosa dispensadora de la misericordia divina” y destacó que había dedicado toda su vida a la acogida de los más vulnerables, “los más pobres entre los pobres”. También aseguró que su misión en las “periferias existenciales” seguía siendo un testimonio de la cercanía de Dios hacia quienes más sufren.

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