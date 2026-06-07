Australia destrona a Nueva Zelanda en la temporada del regreso de España a la elite

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La selección femenina de Australia se proclamó este domingo campeona del mundo de rugby 7 gracias a su victoria sobre Nueva Zelanda (26-19) en la final del último torneo de las Series Mundiales en Burdeos (Francia), que puso fin a una temporada en la que España ha vuelto a la elite un año después de perder la categoría.

Las australianas han logrado la pequeña gesta de destronar a sus vecinas oceánicas, campeonas en tres de las cuatro últimas ediciones en un periodo en el que, además, ganaron el título olímpico en París y que esta temporada se habían impuesto en seis de los siete primeros torneos de la campaña.

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Sin embargo, las 'Black Ferns' perdieron la semifinal la semana pasada en Valladolid y se vieron abocadas a jugarse el título a una bala en la final de Burdeos, en la que la gran estrella australiana, Madison Levi, decidió el duelo al anotar dos ensayos y evitar otros dos con placajes milagrosos a pesar de jugar mermada físicamente.

El podio de la temporada lo ha completado Canadá, que adelantó a Estados Unidos al ganarle la final de consolación en Burdeos (21-19), y la nómina de ocho participantes en la primera categoría en el curso 26/27 sólo ha sufrido una variación: España, octava de la fase final, asciende a la primera división en el lugar de Gran Bretaña.

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Francia, Fiyi y Japón serán las otras selecciones que disputen a partir del próximo noviembre los seis torneos de la temporada regular. EFE

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