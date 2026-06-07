Espana agencias

Australia destrona a Nueva Zelanda en la temporada del regreso de España a la elite

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La selección femenina de Australia se proclamó este domingo campeona del mundo de rugby 7 gracias a su victoria sobre Nueva Zelanda (26-19) en la final del último torneo de las Series Mundiales en Burdeos (Francia), que puso fin a una temporada en la que España ha vuelto a la elite un año después de perder la categoría.

Las australianas han logrado la pequeña gesta de destronar a sus vecinas oceánicas, campeonas en tres de las cuatro últimas ediciones en un periodo en el que, además, ganaron el título olímpico en París y que esta temporada se habían impuesto en seis de los siete primeros torneos de la campaña.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las 'Black Ferns' perdieron la semifinal la semana pasada en Valladolid y se vieron abocadas a jugarse el título a una bala en la final de Burdeos, en la que la gran estrella australiana, Madison Levi, decidió el duelo al anotar dos ensayos y evitar otros dos con placajes milagrosos a pesar de jugar mermada físicamente.

El podio de la temporada lo ha completado Canadá, que adelantó a Estados Unidos al ganarle la final de consolación en Burdeos (21-19), y la nómina de ocho participantes en la primera categoría en el curso 26/27 sólo ha sufrido una variación: España, octava de la fase final, asciende a la primera división en el lugar de Gran Bretaña.

PUBLICIDAD

Francia, Fiyi y Japón serán las otras selecciones que disputen a partir del próximo noviembre los seis torneos de la temporada regular. EFE

lhg/cc/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enrique Riquelme: "Hoy ha ganado el Real Madrid y hoy ha ganado nuestra candidatura"

Infobae

El danés Christian Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido

Infobae

El papa reúne a las artes, la economía y el deporte: Banderas, Garamendi y Carolina Marín

Infobae

Once fallecidos en las carreteras, uno de ellos motorista, este fin de semana

Infobae

El Real Madrid cierra las urnas y comienza el recuento de los votos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas