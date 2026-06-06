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Xavi Pascual: "Estamos en un buen momento y el objetivo es seguir con este tono"

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Murcia, 6 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó después de que su equipo venciera por 76-100 en la pista del UCAM Murcia para acceder a las semifinales de la Liga Endesa que demostraron que están "en un buen momento" y que el objetivo es "seguir con este tono hasta el final".

"Lo primero que quiero hacer es felicitar al UCAM por su magnífica temporada, a su afición y especialmente a Sito Alonso. Fue maravilloso ver la calidad y la evolución de este rival", dijo el técnico barcelonés al llegar a la sala de prensa del Palacio de los Deportes.

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"Estamos contentos por el partido realizado tras un segundo encuentro jugado en el Palau en el que no es que lo hiciéramos mal pero ellos estuvieron mejor que nosotros. Estoy satisfecho por el global de los tres partidos de esta serie y este último, en concreto, lo afrontamos siendo muy serios y haciendo lo que queríamos. Controlamos el ritmo del juego y nos llevamos una importante victoria que nos mete en semifinales", apuntó también el de Gavà.

El preparador azulgrana resaltó que "el UCAM imprime mucho ritmo defensivo y también es extraordinario en ataque pero nosotros demostramos que estamos en un buen momento", reconoció igualmente.

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El catalán admitió que las lesiones pasadas por parte de varios integrantes de su plantilla pesaron lo suyo. "Pasamos un viacrucis de lesiones y eso castiga muchísimo durante la temporada. No nos permitió mantener el buen nivel que el equipo dio cuando llegué al banquillo porque los entrenadores necesitamos de los jugadores", declaró.

Ya pensando en lo que se les viene, con las semifinales frente a La Laguna Tenerife, aseguró que pretenden "seguir con este tono hasta el final" y que tratarán de "recuperar lo mejor posible, como el rival, y en ese sentido estamos en una situación pareja".

Precisamente del conjunto tinerfeño, que se clasificó superando por 95-107 al Real Madrid en el Movistar Arena en el tercer choque de su serie, valoró que "realiza uno de los mejores baloncestos de la competición y lo que está haciendo tiene un gran mérito" y añadió que Txus Vidorreta, su entrenador, "les hace competir con un gen especial y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien". EFE

Ij/sab

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