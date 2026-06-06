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Sito Alonso: "Estamos tristes porque queríamos ganar la Liga pero es una victoria"

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Murcia, 6 jun (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró que están "tristes" por la derrota que eliminó al equipo universitario en los cuartos de final de la Liga Endesa porque querían "ganar" el campeonato y añadió que, pese a caer por 76-100 frente al Fútbol Club Barcelona "esto es una victoria".

Así lo dijo el técnico madrileño en la rueda de prensa posterior a ese choque, el último para los de la capital del Segura en una temporada en la que consiguió el tope de triunfos en una fase regular en 28 campañas en la ACB con 25 victorias en 34 jornadas.

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Su comparecencia la empezó dirigiéndose al rival. "Felicito al Fútbol Club Barcelona, un súper equipo que intentará ganar la Liga, y que llega en un momento de forma muy bueno a esta parte de la temporada y tiene una gran plantilla que está jugando con mucha movilidad y defensa", apuntó.

"Estamos tristes porque queríamos ganar la Liga pero esto es una victoria y la afición dio una muestra de que entiende hacia dónde va el proyecto de un equipo, el nuestro, que no se siente inferior a nadie y tiene ambición, como la tiene también los aficionados", añadió.

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"Hay que sentirse orgullosos y reconocer que el rival fue mejor. Lucharemos para que la próxima temporada el Barça vuelva a estar por detrás nuestra en la fase regular", declaró igualmente el preparador grana, quien valoró lo hecho durante una primera parte más igualada de lo que marcó el 36-52 con el que terminó.

"Intentamos jugar de tú a tú al Barcelona y empezamos haciéndolo bien. Hubo un momento vital cuando nos pusimos cerca pero ellos consiguieron un parcial que abrió la diferencia al descanso", señaló.

"Luchamos por estar entre los ocho mejores de la Liga siempre como si eso fuera algo normal y lo hacemos sin creernos más que nadie pero sí creyéndonos lo que somos", manifestó a modo de reflexión al término de una buena campaña del UCAM CB. EFE

Ij/sab

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