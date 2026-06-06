Hoy será noticia. Domingo, 7 de junio

PAPA ESPAÑA

Misa multitudinaria en la plaza de Cibeles de Madrid en la segunda jornada de visita del papa

Madrid (EFE).- La segunda jornada de la visita del papa a España tendrá este domingo como acto central una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles de Madrid.

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Por la tarde, el pontífice presidirá un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes" entre la Iglesia y la sociedad civil.

EL TIEMPO

Las temperaturas suben de forma generalizada en todo el país

Madrid (EFE).- Las temperaturas subirán este domingo de forma generalizada en todo el país, y de una manera notable, con ascensos que pueden ser superiores a los 6 grados, en el interior de la Comunidad Valenciana y en la comarca del Ampurdán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, y solo en Galicia y en el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este.

EFE

plv