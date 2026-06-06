Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 7 de junio

Guardar
Google icon

PAPA ESPAÑA

Misa multitudinaria en la plaza de Cibeles de Madrid en la segunda jornada de visita del papa

Madrid (EFE).- La segunda jornada de la visita del papa a España tendrá este domingo como acto central una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles de Madrid.

PUBLICIDAD

Por la tarde, el pontífice presidirá un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes" entre la Iglesia y la sociedad civil.

EL TIEMPO

Las temperaturas suben de forma generalizada en todo el país

Madrid (EFE).- Las temperaturas subirán este domingo de forma generalizada en todo el país, y de una manera notable, con ascensos que pueden ser superiores a los 6 grados, en el interior de la Comunidad Valenciana y en la comarca del Ampurdán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, y solo en Galicia y en el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este.

EFE

plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound

Infobae

1-0. Un cabezazo de Kane, suficiente para Inglaterra

Infobae

Suazo: Chile está creando "una identidad de juego" con Córdova

Infobae

Sito Alonso: "Estamos tristes porque queríamos ganar la Liga pero es una victoria"

Infobae

Xavi Pascual: "Estamos en un buen momento y el objetivo es seguir con este tono"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”