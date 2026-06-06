Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound

Barcelona, 6 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este sábado a la última jornada del Primavera Sound, el festival barcelonés en el que ha podido ver a grupos como Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.

Después de recibir al papa León XIV en Madrid esta misma mañana, Sánchez ha viajado a Barcelona junto a su mujer, Begoña Gómez, para asistir al Primavera Sound, uno de los mayores festivales del mundo.

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En su visita, que no ha aparecido en la agenda presidencial hasta las 19:00 horas, ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Además, el ciclo también ha recibido otras visitas institucionales como la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Durante este sábado, Sánchez podrá disfrutar de la música de bandas como Gorillaz, My Bloody Valentine o The XX, así como del concierto sorpresa ofrecido por Olivia Rodrigo. EFE

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