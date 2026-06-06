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Suazo: Chile está creando "una identidad de juego" con Córdova

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Lisboa, 6 jun (EFE).- El defensa Gabriel Suazo destacó este sábado que la selección de Chile no solo está "creciendo", sino que también está creando "una identidad de juego" bajo la dirección del técnico Nicolás Córdova, algo que demostraron frente a una selección como Portugal, a pesar de la derrota por 2-1.

En declaraciones a la prensa en el Estádio Nacional de Jamor en Oeiras, en las afueras de Lisboa, Suazo hizo hincapié en el trabajo que 'La Roja' ha realizado bajo la dirección de Córdova y en que lograron "competir" contra el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo.

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"Creo que nosotros estamos confiando en el trabajo que se está haciendo, en lo que en lo que nos propone Nico, en sus trabajos diarios, en sus dobles turnos. Creo que hemos ido creciendo como selección, con partidos mejores o peores, pero creo que nosotros tenemos y estamos creando una identidad de juego", afirmó.

Sobre el choque contra Portugal, el jugador del Sevilla y ex del Colo Colo lo describió como "difícil, duro", pero aseguró que Chile logró plantar cara.

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"Estuvimos siempre en el partido, creo que lo demostramos y creo que vamos a seguir creciendo de aquí en adelante como lo hemos venido haciendo", señaló.

Y añadió: "En cuanto a lo que es actitud, creo que entregamos el máximo por esta selección en el partido de hoy. Entonces yo en ese sentido estoy completamente orgulloso de cada uno de mis compañeros".

Gabriel Suazo también destacó a los nuevos jugadores que han tenido la oportunidad de vestir la elástica chilena, ya que aportan "ganas" y "ambición", lo que permitirá al combinado "ir a un fútbol aún más competitivo". EFE

(video)

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