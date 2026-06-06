Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia

Pontevedra, 6 jun (EFE).- La autopista AP-9 se encuentra cortada desde esta mañana en el término municipal de Mos (Pontevedra) tras el vuelco de un camión cisterna que contenía 32.000 litros de gasoil, de los que 7.000 se han derramado por la calzada y cuyo conductor ha resultado ileso.

Tras el accidente, la Xunta de Galicia ha activado el plan de emergencia por accidente de transporte de mercancía peligrosa, el Transgal.

A través de este plan, el Gobierno gallego se ha puesto al frente de la coordinación de la emergencia y estudia cómo retirar el camión y su carga con la menor repercusión posible.

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Según ha informado la Guardia Civil, el vuelco del camión se produjo a la altura del kilómetro 164, en sentido Tui, sobre las nueve y media de la mañana.

El golpe contra la calzada provocó varias fugas en el tanque y llegó a causar un pequeño incendio que fue sofocado por los servicios de emergencia.

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El conductor del camión ha resultado ileso y tampoco se han visto afectados otros conductores.

La carga de gasoil, a excepción de los 7.000 litros que se derramaron sobre la autopista, ha sido traspasada a otro camión de la empresa.

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La circulación en la AP-9 se encuentra interrumpida desde entonces en un tramo aproximado de unos cuatro kilómetros y la Guardia Civil ha advertido de que, por seguridad, no es posible acercarse a esta zona.

Solo tienen el paso autorizado los servicios de emergencias y el personal de mantenimiento de la autopista, que trabaja ya para restablecer la circulación.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Vigo y Baixo Miño, efectivos del GES de Mos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. EFE

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