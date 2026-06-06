Un centenar de deportistas completan el desafío de la Carrera Vertical

Madrid, 6 jun (EFE).- Un centenar de corredores participaron este sábado en la sexta edición de la Carrera Vertical, en la que el ganador, Ángel López Amor, batió el récord de la prueba al subir las cincuenta plantas del edificio y los mil escalones en un tiempo de 6 minutos y 21 segundos.

El hotel Eurostars Madrid Tower, uno de los edificios más altos de Madrid, volvió a acoger una prueba que desafía la resistencia física de todos los participantes.

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Ángel López Amor batió el récord de la carrera con 6 minutos y 21 segundos y en la categoría femenina la vencedora fue Cristina Bonacina con 8 minutos y 17 segundos.

La Carrera Vertical nació en 2019 como una de las iniciativas para conmemorar el décimo aniversario de la apertura del emblemático hotel madrileño. EFE