'Nocturnos', un cómic con el que Laura Pérez nos lleva a "un lugar que no nos pertenece"

Blanca Escribano

València, 6 may (EFE).- "Se me cruzó, sabía que era el momento y cogí carrerilla". Es lo que hizo la multipremiada Laura Pérez cuando apareció en su cabeza la "semilla" de 'Nocturnos', un cómic con el que la valenciana es capaz de sumergirse en "un lugar que no nos pertenece", la noche, y que le ha llevado hasta una nominación en los premios Eisner 2026, considerados los Óscar del cómic.

PUBLICIDAD

Pérez (València, 1983) se considera a sí misma autora de cómics, una "contadora de historias", que se acabó de enamorar del mundo gráfico tras la publicación de 'Náufragos' junto a Pablo Monforte, por la que recibió el IX Premio Fnac Salamandra Graphic. "Pensaba que el cómic no podía contar historias, pero me di cuenta de que sí, que tiene algo especial", asegura en una entrevista con EFE.

Esta creadora atesora numerosos premios nacionales e internacionales y en 2022 tuvo un reconocimiento especial al diseñar los originales títulos animados de crédito de la serie de Disney+ 'Solo asesinatos en el edificio'.

PUBLICIDAD

Cuando pensó en hacer un libro sobre la noche, señala la ilustradora, una pregunta resonó en su cabeza: "¿Qué voy a contar yo que no se haya contado ya?".

"A pesar de eso, creo que los libros se hacen para los vivos, quiero decir, cualquier generación posterior lo va a leer y aportas tu granito de arena", reivindica Pérez.

PUBLICIDAD

Así es como se sumergió de lleno, durante dos años, en el proceso creativo de 'Nocturnos', un cómic con el que asomarse a los misterios del sueño y la noche, un viaje íntimo y privado que comienza cuando llega el atardecer.

"Me decidí a hacer un libro que sabía que iba a ser raro, pero a la vez quería que trajera calma, que es lo que me dice mucha gente cuando lo lee", expresa la autora, que asegura que tuvo el valor de dejar atrás las historias cortas y efímeras a las que estaba acostumbrada -como las de su cómic 'Ocultos'- para centrarse en un personaje principal metafórico.

PUBLICIDAD

Y ese es la noche, "un lugar que no nos pertenece del todo", asegura Pérez, y que le ha servido para hablar de muchas cosas, como el paso del tiempo y el punto limítrofe entre la vida y la muerte, unos temas que se ven con otros ojos cuando llega el amanecer.

"Hay personas que han venido a las firmas que tienen trabajos nocturnos, como médicos, guardias de seguridad o gente que trabaja en la radio... Vienen diciendo que se han sentido identificados por su trabajo y eso es 'superchulo', porque yo los tenía en cuenta", explica la autora.

PUBLICIDAD

Aunque la noche sea la protagonista de su último trabajo, Pérez no se considera especialmente nocturna: "Por la noche soy más visual y por el día más narrativa, se me da mejor escribir. Tengo el alma repartida así; noches, imágenes y día, palabras", confiesa.

Lo que mueve a esta autora son, sin duda, las emociones. Lo más bonito de una novela gráfica es, a su juicio, "que te vaya llevando a diferentes estados", algo que Pérez consigue jugando con las viñetas, los personajes y la psicología del color, pero especialmente con su estilo.

PUBLICIDAD

A pesar de tener un estilo marcado, la ilustradora asegura que ha ido evolucionando de forma natural, siempre intentando "ser fiel" a sus dibujos. "No tengo miedo a experimentar con cada libro un poquito, para no sentirme como un robot haciéndolos siempre igual, sino que también la atmósfera del libro te va pidiendo diferentes cambios", expresa.

La ilustradora se encuentra entre los siete artistas españoles nominados a los Eisner, en la categoría de 'Mejor edición estadounidense de material internacional' -por su edición en Fantagraphics-, una noticia que le pilló por sorpresa, mientras firmaba en la Feria del Libro de Praga: "Este año se me olvidó por completo el tema de esos premios, a pesar de que con 'Ocultos' y 'Tótem' sí que lo pensé".

PUBLICIDAD

'Nocturnos' ya había sido reconocido como uno de los mejores cómics del año por la Biblioteca Pública de Nueva York, "algo que te da una pista", asegura Pérez, y no es la primera "alegría" que recibe, ya que en 2025 fue galardonada con el Premio Antifaz del Salón del Cómic de Valencia y nominada a mejora obra internacional en la ComicCon de Nápoles y en los premios Cómic Barcelona.

Unos reconocimientos que se suman a los que ya consiguió en 2020 con su cómic 'Ocultos', que fue galardonado con el Premio Ojo Crítico de Cómic de RNE, y en 2022, donde fue nominada a los Premios Emmy con la serie de Disney+ 'Solo asesinatos en el edificio'.

PUBLICIDAD

Sin embargo, "haces los libros porque te apetece hacer y luego, los reconocimientos vienen o no vienen", señala Pérez, que con estar nominada ya está "contenta" porque ella ya ha obtenido el mejor premio para una ilustradora: tener la seguridad de que ha "hecho lo correcto" con su cómic. EFE

(Foto)