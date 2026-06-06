Málaga muestra su repulsa por el asesinato de una mujer de 51 años a manos de su pareja

Málaga, 6 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Málaga ha condenado este sábado el asesinato de una vecina de 51 años, presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años sobre el que no existían denuncias previas por violencia de género y que se habría quitado la vida tras perpetrar el asesinato.

El hallazgo de los cadáveres, ambos con heridas por arma de fuego, se produjo sobre las 7:30 horas de este viernes en un domicilio de la barriada de La Palma, al norte de la ciudad, si bien serán las autopsias las que esclarezcan la hora del crimen, ya que podría haberse cometido la noche anterior.

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Este sábado, la corporación municipal ha expresado su repulsa por el asesinato con una pancarta con el lema 'Contra las violencias machistas' a las puertas del Ayuntamiento, donde ha guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima.

El Ministerio de Igualdad confirmó este viernes la naturaleza machista de este caso, que eleva a cinco las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en Andalucía y a 24 en España en lo que va de año.

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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha expresado el dolor de la ciudad tras el asesinato y ha hecho un llamamiento a abordar esta lacra desde la raíz.

"La única manera de prevenir y de evitarlo al máximo, en todo lo que sea posible, es una educación en igualdad y en respeto desde el principio: desde la escuela, desde el ambiente familiar también y de la sociedad", ha manifestado a los periodistas.EFE

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